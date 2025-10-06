'Priscilla' continúa en categoría 1; mantendrá lluvias intensas

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, el huracán Priscilla se mantiene en categoría 1 con posibles lluvias puntuales en al menos 10 entidades.

Se ubica a 390 km al sur-suroeste de cabo Corrientes, Jalisco y a 675 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California.

Se esperan lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Puebla y Yucatán; fuertes en Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Las precipitaciones más aisladas o intermitentes se presentarían en la zona norte del país, en las entidades de San Luis Potosí, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Autoridades prevén rachas de viento de hatsa 90 km/h en costas de Jalisco y Colima.

Se pronostica un oleaje de entre 5 a 6 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima, mientras que, en las costas de Michoacán podrían alcanzar hasta los 4 metros.

Se insta a la población a mantenerse al pendiente de los canales principales de información, además de alistar los documentos esenciales ante la posible necesidad de ser desalojados de sus viviendas.

