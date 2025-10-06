Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T093805_115_497e97f362
Nacional

'Priscilla' continúa en categoría 1; mantendrá lluvias intensas

Durante su desplazamiento se prevé una posible intensificación del fenómeno natural, mismo que podría alcanzar hasta la categoría 2

  • 06
  • Octubre
    2025

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, el huracán Priscilla se mantiene en categoría 1 con posibles lluvias puntuales en al menos 10 entidades.

Se ubica a 390 km al sur-suroeste de cabo Corrientes, Jalisco y a 675 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California.

Se esperan lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Puebla y Yucatán; fuertes en Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Las precipitaciones más aisladas o intermitentes se presentarían en la zona norte del país, en las entidades de San Luis Potosí, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Autoridades prevén rachas de viento de hatsa 90 km/h en costas de Jalisco y Colima.

Se pronostica un oleaje de entre 5 a 6 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima, mientras que, en las costas de Michoacán podrían alcanzar hasta los 4 metros.

Se insta a la población a mantenerse al pendiente de los canales principales de información, además de alistar los documentos esenciales ante la posible necesidad de ser desalojados de sus viviendas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

papa_leon_xiv_428eb89585
Anuncia Vaticano primer viaje internacional del papa León XIV
israel_mexicanos_salen_a92f726f11
Confirman repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel
huracan_categoria_2_priscila_e32bedeebd
Se fortalece 'Priscilla' a categoría 2; amenaza Baja California
publicidad

Últimas Noticias

papa_leon_xiv_428eb89585
Anuncia Vaticano primer viaje internacional del papa León XIV
israel_mexicanos_salen_a92f726f11
Confirman repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel
huracan_categoria_2_priscila_e32bedeebd
Se fortalece 'Priscilla' a categoría 2; amenaza Baja California
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×