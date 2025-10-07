Se fortalece 'Priscilla' a categoría 2; amenaza Baja California

El huracán Priscilla se ha fortalecido a tormenta de categoría 2 y podría convertirse en un huracán de categoría 3 o más este martes mientras gira frente a la costa mexicana del Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami informó que Priscilla se encontraba unos 418 kilómetros (260 millas) al oeste-suroeste de cabo Corrientes, México, y unos 370 kilómetros (230 millas) al sur del extremo sur de Baja California.

Tiene vientos máximos sostenidos de 161 kilómetros por hora (100 millas por hora) y se desplazaba hacia el noroeste a 16 km/h (10 mph).

Había un aviso por tormenta tropical en vigor para Baja California Sur desde cabo San Lucas hasta cabo San Lázaro.

El lunes por la noche, el gobierno de Baja California Sur anunció la cancelación de clases en todos los centros educativos a partir del martes en Los Cabos y La Paz como medida preventiva. También se habilitaron una docena de refugios en Los Cabos para personas que viven en áreas de riesgo.

Partes del suroeste de México podrían recibir hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia de las bandas exteriores de Priscilla hasta el miércoles, lo que podría provocar un riesgo de inundaciones repentinas en los estados de Michoacán y Colima, dijeron los meteorólogos.

Priscilla podría rondar la fuerza de un huracán de categoría 3 más tarde este martes, con un debilitamiento que se espera comience el miércoles, dijo el centro de huracanes. Un huracán de categoría 3 alcanza al menos velocidades de viento de 180 km/h (111 mph).

Oleajes de Priscilla estaban alcanzando la costa de México. Se esperaban condiciones de oleaje y corrientes de resaca que amenazan la vida, dijeron los meteorólogos.

Más lejos en el Pacífico, la tormenta tropical Octave se debilitaba unos 1,280 kilómetros (795 millas) al suroeste del extremo sur de Baja California. Sus vientos máximos sostenidos eran de 85 km/h (50 mph) y se desplazaba hacia el este-sureste a 11 km/h (7 mph).

