Prohíbe Chihuahua uso del lenguaje inclusivo en escuelas

El Congreso de Chihuahua aprobó el martes una reforma a la Ley Estatal de Educación que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en los planteles educativos de la entidad.

Dicha modificación, impulsada por el diputado Carlos Olson San Vicente, del Partido Acción Nacional (PAN), convierte a Chihuahua en el primer estado del país en adoptar una medida de este tipo.

Según el dictamen, la intención es “asegurar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”, tanto en escuelas públicas como privadas con reconocimiento oficial.

Tras la votación, Olson celebró el resultado en su cuenta de X (antes Twitter).

“¡LO LOGRAMOS! Chihuahua es el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas. No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke”.

El mensaje acumuló miles de reacciones y comentarios divididos, mientras algunos usuarios aplaudieron la medida como una defensa del idioma español, otros la calificaron como un retroceso en materia de derechos y libertad de expresión.

¡LO LOGRAMOS!



CHIHUAHUA ES EL PRIMER ESTADO DEL PAÍS EN PROHIBIR EL LENGUAJE INCLUSIVO EN ESCUELAS.



No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no 'niñes'.



¡Sentido común sobre ideología! pic.twitter.com/StViAoxSZp — Carlos Olson (@SoyOlson) October 7, 2025

Durante la sesión, que se prolongó por más de hora y media, Olson defendió la iniciativa asegurando que la educación básica es clave para “preservar la riqueza y unidad del idioma”.

“El español no sólo es una herramienta de comunicación, sino un reflejo de nuestra identidad cultural”, afirmó el legislador panista, quien insistió en que una enseñanza apegada a la gramática ayuda a los alumnos a expresarse con mayor claridad.

Por su parte, la bancada de Morena, encabezada por Óscar Avitia Arellanes, se opuso a la reforma y solicitó regresarla a comisiones para un mayor análisis, pero las mociones fueron rechazadas por mayoría.

Dicha reforma entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, momento en que las instituciones educativas deberán acatar la nueva disposición.

