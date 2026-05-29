Prohíbe NY al ICE actuar en escuelas e iglesias sin orden

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ratificará este viernes un estricto paquete legislativo diseñado para proteger a la comunidad inmigrante. La reforma busca frenar lo que la mandataria calificó como un "abuso de poder flagrante" por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro del estado.

La nueva normativa restringirá drásticamente los operativos migratorios en "lugares sensibles" como escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios. A partir de su entrada en vigor, los agentes federales no podrán intervenir en estos espacios a menos que presenten una orden judicial de arresto emitida por un juez.

Prohibición de pasamontañas y fin a la cooperación policial

Entre las medidas más severas destaca la prohibición total del uso de máscaras o pasamontañas por parte de los efectivos de la ley. Hochul denunció que los agentes de ICE recurren al rostro cubierto sin justificación técnica para intimidar a la población, marcando una clara diferencia frente a los protocolos de agencias como el FBI o la DEA.

Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul | AP

El paquete legal también cancela de forma definitiva los convenios, eliminando la delegación de funciones migratorias a las corporaciones locales.

"Quiero a nuestros policías enfocados en los delitos locales, no haciendo el trabajo civil de ICE", enfatizó la gobernadora.

Esta reforma consolida la postura de Nueva York frente a las directrices de la administración del presidente Donald Trump, cuyas políticas migratorias fueron tildadas de "crueles" por el gobierno estatal.

Comentarios