Prohíbe Nuevo México centros de detención de migrantes

Nuevo México se convirtió en uno de los primeros estados fronterizos en prohibir por ley los centros de detención de migrantes financiados con recursos públicos, una decisión que marca distancia con la política federal de ampliar la capacidad carcelaria para personas en situación irregular.

Cancelan contratos y nuevos convenios

La nueva legislación impide que dependencias estatales o locales firmen acuerdos para recluir a personas acusadas de violar normas migratorias, una falta de carácter civil, y ordena eliminar los contratos actualmente vigentes.

También prohíbe que policías y alguaciles suscriban convenios de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), figura impulsada por el Gobierno de Donald Trump para ampliar la detención de migrantes en distintos puntos del país.

Tres centros quedarían fuera del esquema

En la actualidad, Nuevo México alberga tres centros de detención con capacidad para unas 3,000 personas. Con la entrada en vigor de la ley, estas instalaciones ya no podrán operar bajo contratos públicos estatales o locales.

Celebran organizaciones civiles

Grupos defensores de derechos humanos aplaudieron la decisión y la calificaron como un avance frente a lo que consideran prácticas abusivas.

Carla Law, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en Nuevo México, afirmó que la norma representa “una victoria para las familias migrantes que durante años han buscado poner fin a la participación del estado en la detención y deportación masivas”.

Choque con la política federal

La aprobación ocurre mientras la Administración federal impulsa la expansión de centros de detención en todo el país. De acuerdo con reportes recientes, el Gobierno busca adquirir más de 20 bodegas para adaptarlas como instalaciones carcelarias, incluida una en Hutchins, Texas, con capacidad para cerca de 9,500 personas.

Cifras récord y muertes bajo custodia

Datos filtrados a medios estadounidenses indican que en enero más de 73,000 migrantes permanecían detenidos, el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001.

Además, 2025 cerró como el año con más fallecimientos de personas bajo custodia del ICE en al menos dos décadas, con más de 30 muertes, mientras que en lo que va de 2026 ya se han reportado al menos tres decesos en estos centros.

