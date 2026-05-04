Yeraldine Bonilla promete blindar Sinaloa con apoyo federal

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, asumió públicamente su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad Nacional para reforzar la estrategia de paz, seguridad y estabilidad en la entidad, tras asumir el cargo el pasado sábado luego de la licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante un encuentro enfocado en seguridad y construcción de paz, Bonilla Valverde ofreció un mensaje de bienvenida a integrantes del gabinete federal, entre ellos autoridades de Seguridad, Defensa, Marina y Guardia Nacional, donde dejó claro que su administración dará continuidad al trabajo conjunto entre fuerzas estatales y federales para enfrentar los desafíos que vive Sinaloa.

"Me permito expresarles, además que asumo mi presencia en este espacio de seguridad nacional y construcción de paz, como una distinción personal que me permite compartir con ustedes estrategias y medidas para dar continuidad a las políticas de coordinación y apoyo entre las fuerzas del orden estatal y federales", aseguró en su discurso.

En Sinaloa, la gobernadora interina @YeralBonillaV asumió el compromiso de mantener coordinación con el Gabinete de Seguridad, para dar continuidad al trabajo conjunto con las fuerzas federales y avanzar en la construcción de paz en el estado. pic.twitter.com/0PthhplPUP — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 4, 2026

Promete continuidad y coordinación total

En su primer posicionamiento dentro de este espacio de seguridad nacional, la mandataria subrayó que su llegada al Poder Ejecutivo estatal representa una responsabilidad histórica y un compromiso directo con la ciudadanía para mantener la gobernabilidad y fortalecer las políticas públicas en curso.

Bonilla recordó que su nombramiento se formalizó luego de que el Congreso local aprobara la licencia temporal de Rubén Rocha Moya, por lo que aseguró que desde ese momento asumió el compromiso de trabajar de manera estrecha con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No solo para atender la seguridad que las y los sinaloenses merecen, sino también para dar seguimiento puntual a los programas y políticas públicas de la Cuarta Transformación”, enfatizó.

Experiencia en gobierno, clave para enfrentar retos

La gobernadora interina destacó que su paso por distintas responsabilidades públicas, incluida la Secretaría General de Gobierno, le ha permitido conocer de primera mano la compleja realidad social, política y de seguridad que enfrenta el estado.

Afirmó que esa experiencia le brinda herramientas para asumir con firmeza el reto de encabezar una etapa de continuidad institucional, donde la prioridad será trabajar minuto a minuto por la tranquilidad de las familias sinaloenses.

“Sé de los retos que me esperan, porque los conozco muy bien. Yo he venido trabajando por Sinaloa en las diversidades, en las diversas encomiendas públicas en las que he participado, incluida la más reciente, la Secretaría General de Gobierno”, declaró.

Bonilla Valverde insistió en que la coordinación con el Consejo de Seguridad Nacional, las fuerzas federales y las instituciones estatales será esencial para consolidar condiciones de paz y bienestar en Sinaloa.

"Asumo ante ustedes el irrenunciable compromiso de velar, minuto a minuto, por la seguridad del Estado, como lo hacen este Consejo de Seguridad Nacional y nuestra presidenta".

Además, reiteró que su administración buscará mantener no solo la estabilidad en materia de seguridad, sino también el impulso a los programas sociales, obras y políticas estratégicas alineadas con el proyecto nacional de la Cuarta Transformación.

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