Sheinbaum promete en Atenco: 'Nunca más' represión al pueblo

Desde San Salvador Atenco, Estado de México, a dos décadas de la represión policiaca ocurrida en mayo de 2006, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en su administración “nunca más” se utilizará a las fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo mexicano.

Durante la segunda fase del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, la mandataria recordó los hechos ocurridos en esta comunidad mexiquense, donde decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y mujeres sufrieron graves violaciones a derechos humanos, incluidas agresiones sexuales, durante el operativo de los días 3 y 4 de mayo de 2006.

“Hoy decimos con claridad: nunca más un policía, un guardia nacional reprimirá al pueblo de México. ¡Nunca más!”, expresó Sheinbaum ante integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organización emblemática en la defensa del territorio contra proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Restitución territorial como acto de justicia

En el acto oficial, el Gobierno federal firmó de manera simbólica un documento para la restitución de 54.5 hectáreas a comunidades de Atenco, como parte de las acciones de reparación territorial contempladas en el plan.

Sheinbaum calificó esta medida como una acción de reconocimiento a quienes enfrentaron la represión hace 20 años y sostuvo que su administración busca marcar una diferencia con los gobiernos neoliberales.

“Donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras; donde hubo corrupción, hoy nos presentamos ante ustedes con honestidad; donde hubo represión, hoy hay diálogo y reconocimiento”, afirmó.

Bloqueo en carretera exhibe diferencias con gobiernos anteriores

La llegada de la presidenta al evento se retrasó cerca de una hora debido a un bloqueo en la carretera Texcoco-Lechería, encabezado por ejidatarios que exigían acceso al agua y restitución de tierras.

Lejos de ordenar un operativo para liberar el paso, Sheinbaum relató que optó por comunicarse directamente con los inconformes para proponer una mesa de trabajo con autoridades federales.

“Imagínense un gobierno de antes: ‘traigan a la policía, desalójenlos’. Nosotros no actuamos así. Aquí no hay privilegios”, señaló.

Además, instruyó al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, y a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, atender de inmediato las demandas de los manifestantes.

En su mensaje, Sheinbaum contrastó a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación con las administraciones anteriores, a las que acusó de represión, despojo territorial y privilegios para grupos de poder.

Afirmó que los sectores conservadores buscan recuperar espacios políticos, pero aseguró que enfrentan una ciudadanía más consciente.

“Los conservadores de hoy quieren regresar por sus fueros, pero se enfrentan a la conciencia del pueblo de México y a las mayorías que quieren seguir avanzando con la cuarta transformación”, declaró.

Continuidad del Plan de Justicia

La segunda fase del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña forma parte de una estrategia federal para avanzar en procesos de restitución territorial, reconocimiento de propiedad comunal, infraestructura y servicios en comunidades del Estado de México.

Este programa ha incluido previamente entregas de tierras, decretos y obras públicas en San Salvador Atenco, con el objetivo de resarcir agravios históricos y fortalecer derechos comunitarios.

A 20 años de uno de los episodios más polémicos de represión estatal en México, la presidenta utilizó Atenco como escenario para reiterar que su gobierno busca construir una relación distinta con los movimientos sociales, basada en justicia, soberanía y diálogo.

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