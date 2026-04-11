Sheinbaum promete más recursos para vivienda tras plan B

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la implementación del llamado Plan B de la reforma electoral permitirá al Gobierno federal disponer de mayores recursos para fortalecer programas de vivienda en beneficio de millones de mexicanos.

Durante un evento en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, donde se entregaron escrituras y cancelaciones de crédito del Fovissste, la mandataria destacó que esta medida liberará alrededor de 5 mil millones de pesos adicionales.

Beneficios directos a millones de familias

Sheinbaum subrayó que cerca de cinco millones de familias en el país han sido beneficiadas con quitas, descuentos y cancelaciones de deudas consideradas “impagables”, derivadas de créditos de vivienda otorgados en administraciones anteriores.

“Vamos a seguir gobernando para el pueblo de México, porque a nosotros nos eligió el pueblo”, enfatizó, al reiterar que la prioridad de su administración es reducir desigualdades y mejorar las condiciones de vida, especialmente de los sectores más vulnerables.

Reforma electoral como fuente de ahorro

La presidenta explicó que el Plan B contempla medidas de austeridad como la reducción del número de regidores, disminución del presupuesto de congresos locales, así como ajustes en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, además de topes salariales a consejeros electorales y la eliminación de la reelección en ciertos cargos.

Estos cambios, dijo, permitirán redirigir recursos públicos hacia programas sociales, particularmente en materia de vivienda.

Sheinbaum también cuestionó políticas económicas de administraciones pasadas, al señalar que durante décadas se favoreció a sectores privilegiados, mientras millones de familias enfrentaban créditos crecientes y difíciles de saldar.

En ese sentido, recordó el impacto de medidas como el Fobaproa, al considerar que trasladaron deudas privadas al ámbito público sin beneficiar a la población.

Nuevo enfoque en vivienda

La mandataria aseguró que su gobierno impulsa un modelo distinto, donde instituciones como el Infonavit y el Fovissste priorizan el acceso a vivienda digna, con créditos accesibles y proyectos de construcción.

Además, reiteró la meta de edificar hasta 1.8 millones de viviendas durante su administración, con el objetivo de atender la demanda habitacional y garantizar el derecho a una casa propia.

“Lo mejor que puede hacer un gobierno es beneficiar a la gente de manera justa”, concluyó.

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