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Nacional

Proponen fortalecer PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública

La estrategia del ISSSTE tras un diagnóstico sobre los efectos de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, qye sustituyó las pensiones por cuentas individuales

  • 04
  • Junio
    2026

El ISSSTE presentó este jueves a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) una propuesta para fortalecer PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública especializada en la administración de pensiones.

La estrategia surge tras un diagnóstico sobre los efectos de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, la cual sustituyó el régimen solidario de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por instituciones privadas.

PENSIONISSSTE, la apuesta del Gobierno

El director general del ISSSTE, Martí Batres, explicó que PENSIONISSSTE representa una alternativa viable para mejorar los ingresos de los trabajadores jubilados, al ser la única administradora pública de fondos para el retiro que opera actualmente en el país.

La propuesta contempla la creación de una aseguradora pública encargada exclusivamente de administrar y entregar de manera mensual las pensiones de los trabajadores, funcionando en coordinación directa con PENSIONISSSTE.

De acuerdo con las autoridades, esta nueva institución permitiría cubrir el vacío existente en el sector, donde actualmente predominan entidades privadas encargadas del manejo de los recursos para el retiro.

La reforma responde a inconformidades por la Ley del ISSSTE de 2007

El planteamiento forma parte del diálogo que mantiene el Gobierno federal con la CNTE, luego de que el magisterio manifestara durante los últimos meses su rechazo al modelo de cuentas individuales establecido por la reforma de 2007.

Las autoridades reconocieron que dicho esquema generó consecuencias negativas para una parte de los trabajadores al modificar las condiciones bajo las cuales se calculan y entregan las pensiones.

SEP reafirma compromiso de eliminar la USICAMM

En el mismo encuentro, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteró el compromiso del Gobierno federal para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

El funcionario explicó que este proceso se llevará a cabo mediante consultas directas en cada plantel escolar, con el objetivo de construir una propuesta de reforma basada en las opiniones del personal docente.

Las medidas forman parte de la mesa de diálogo que el Gobierno mantiene con la CNTE para atender las demandas del magisterio y avanzar en la modernización del sistema de pensiones y de los mecanismos de promoción laboral de los maestros.


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