Proponen crear plataforma digital para denuncias por corrupción

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó una iniciativa para crear la Plataforma Estatal de Denuncias de Corrupción.

La propuesta es una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transparencia y facilitar la participación ciudadana en la detección de posibles actos indebidos.

“Existe ya una plataforma nacional de transparencia, donde tú haces un usuario, pones tu contraseña, puedes hacer una solicitud de manera anónima y buscamos que haya algo similar para el tema de las denuncias por actos de corrupción, porque hoy en día no existen aún ese tipo de mecanismos

“Hay estadísticas que dicen, según el Inegi, que el 83% de los actos de corrupción no son denunciados y más del 40% de del motivo, porque no se denuncian es por el temor a represalias. Entonces, el que haya un sistema que con blockchain, que puedas crear un usuario, una contraseña, tener un folio único para generar este tipo de denuncias y que te den la opción de que sean anónimas permitirá a la autoridad poder competente, pues ahora sí que darle un seguimiento a este tipo de reportes”, dijo Jesús Elizondo.

La plataforma permitiría recibir denuncias de manera anónima, resguardar los datos personales de los usuarios, canalizar automáticamente los casos a las autoridades correspondientes y generar información estadística en formato de datos abiertos para su consulta pública.

Así mismo, además de que se incentiven las denuncias, también se podrá generar información útil para diseñar estrategias de prevención y mejorar la respuesta institucional ante este tipo de conductas.

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