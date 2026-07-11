Las autoridades enfatizaron la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada a través de canales oficiales y atienda de inmediato

Inicio / Nacional / Protección Civil lanza advertencia por lluvias en 12 estados

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) lanzó un llamado urgente a la población de 12 entidades de la República para reforzar las medidas de prevención durante este fin de semana ante el pronóstico de lluvias torrenciales. El organismo exhortó de manera especial a las familias que habitan en zonas de riesgo, como las asentadas cerca de laderas, ríos y arroyos.

La dependencia, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que el temporal afectará con mayor intensidad a los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Tabasco.

El mapa de las precipitaciones

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias se distribuirán de la siguiente manera durante las próximas horas:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Afectarán principalmente al sur de Veracruz, el este y sureste de Oaxaca, y el norte, este y sur de Chiapas.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Se registrarán en el centro y este de Sonora; norte de Sinaloa; oeste de Chihuahua; noreste de Coahuila; sur de Nuevo León; noreste y este de Jalisco; norte y centro de Michoacán; suroeste de Tamaulipas; y el centro y sur de Tabasco.

Chubascos y lluvias fuertes (25 a 50 mm): Estados como Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Llamado a la prevención y autocuidado

Ante este panorama, las autoridades enfatizaron la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada a través de canales oficiales y atienda de inmediato las indicaciones de los cuerpos de protección civil locales para salvaguardar su integridad física.