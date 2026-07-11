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Protección Civil lanza advertencia por lluvias en 12 estados
Las autoridades enfatizaron la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada a través de canales oficiales y atienda de inmediato
Por Carlos Nava | 11 Julio 2026
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) lanzó un llamado urgente a la población de 12 entidades de la República para reforzar las medidas de prevención durante este fin de semana ante el pronóstico de lluvias torrenciales. El organismo exhortó de manera especial a las familias que habitan en zonas de riesgo, como las asentadas cerca de laderas, ríos y arroyos.
La dependencia, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que el temporal afectará con mayor intensidad a los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Tabasco.
El mapa de las precipitaciones
De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias se distribuirán de la siguiente manera durante las próximas horas:
Lluvias intensas (): Afectarán principalmente al sur de Veracruz, el este y sureste de Oaxaca, y el norte, este y sur de Chiapas.
Lluvias muy fuertes (): Se registrarán en el centro y este de Sonora; norte de Sinaloa; oeste de Chihuahua; noreste de Coahuila; sur de Nuevo León; noreste y este de Jalisco; norte y centro de Michoacán; suroeste de Tamaulipas; y el centro y sur de Tabasco.
Chubascos y lluvias fuertes (): Estados como Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (): Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
Llamado a la prevención y autocuidado
Ante este panorama, las autoridades enfatizaron la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada a través de canales oficiales y atienda de inmediato las indicaciones de los cuerpos de protección civil locales para salvaguardar su integridad física.
"Evite cruzar zonas inundadas o corrientes de agua, ya que la profundidad puede ser engañosa y representar un peligro mortal", advirtió la CNPC.
Recomendaciones clave para la población:
Reducir la movilidad: En caso de lluvia intensa, se sugiere permanecer en espacios seguros y evitar traslados innecesarios.
Precaución al volante: Si es estrictamente necesario salir en automóvil, se debe disminuir la velocidad y mantener las luces encendidas para garantizar la visibilidad.
Motociclistas en resguardo: Se exhorta a los conductores de motocicletas a no arriesgarse y esperar a que mejoren las condiciones del clima para evitar derrapes o caídas graves.