Tren Maya podría movilizar 4 millones de pasajeros al año en 2030

Sedena proyecta que el Tren Maya cubrirá sus gastos y fortalecerá la economía del sureste, con 42 trenes de pasajeros y transporte de carga multimodal

  • 14
  • Octubre
    2025

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proyecta que el Tren Maya podría movilizar hasta 4 millones de pasajeros anualmente para 2030, generando la capacidad de cubrir todos los gastos operativos y fomentar la derrama económica en el sureste del país, según el Programa Institucional Tren Maya 2025-2030 publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Entre 2022 y 2024, el transporte ferroviario de pasajeros en México creció de 41 a más de 51.5 millones de usuarios, incluyendo los casi 700 mil pasajeros transportados por el Tren Maya en 2024, solo superado por el Tren Interurbano México-Toluca y el Suburbano.

El programa también contempla integrar transporte de carga, lo que permitirá mayor eficiencia comercial y fortalecerá el desarrollo agroindustrial y comercial de la región.

Para ello, se planea la construcción de terminales multimodales en Cancún, Progreso y Palenque, un Centro de Distribución de Carga en Poxilá y cuatro instalaciones de seguridad de la Guardia Nacional entre 2025 y 2026, además de la rehabilitación de 70 kilómetros de vías.

En la segunda etapa, de 2026 a 2027, se proyecta construir patios de operaciones de carga en Valladolid, Escárcega, Xpujil y Pomuch, la Terminal Multimodal de Chetumal y nuevas instalaciones de seguridad.

Para 2030, el Tren Maya contará con 42 trenes de pasajeros, convirtiéndose en un medio de transporte cotidiano para los habitantes de la región y ofreciendo conexión multimodal con otros ferrocarriles, aeropuertos y sistemas locales.

Se prevé que el servicio de carga transporte hasta 4.7 millones de toneladas de mercancías al año, consolidando al Tren Maya como un proyecto estratégico de movilidad sostenible y desarrollo económico en el sureste mexicano.


