Nacional

Entra en vigor incremento de salario mínimo en México

Este ajuste forma parte de su compromiso que proyecta que para el año 2030, el sueldo mínimo alcance para comprar hasta 2.5 canastas básicas

  • 01
  • Enero
    2026

La Secretaría del Trabajo y Previción Social anunció que este jueves entró en vigor el incremento del Salario Mínimo 2026. 

A través de redes sociales se califica como histórica la recuperación del poder adquisitivo desde 2018.

Salario Mínimo se incrementa hasta 13%

De acuerdo con lo dicho por el Gobierno de México el pasado 03 de diciembre, el aumento del salario será del 13%.

Este ajuste forma parte de su compromiso para que en 2030 el salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas.

salario_13_799babca55.jpg

De acuerdo con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, el costo aumentó a $315 pesos diarios, lo cual será equivalente a $9,582.47 pesos mensuales.

"Se acordó con esto un incremento del 13 por ciento del salario mínimo general, con lo que pasará de $278.80 pesos a $315.04 pesos diarios. En términos mensuales esto representa $9,582.47 pesos", señaló.


