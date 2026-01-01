Entra en vigor incremento de salario mínimo en México

La Secretaría del Trabajo y Previción Social anunció que este jueves entró en vigor el incremento del Salario Mínimo 2026.

A través de redes sociales se califica como histórica la recuperación del poder adquisitivo desde 2018.

¡Hoy entra en vigor el #SalarioMínimo2026!



El Salario Mínimo alcanza una histórica recuperación del 154% en su poder adquisitivo desde 2018, en favor de las y los trabajadores de 🇲🇽.



En el Segundo Piso de la #Transformación, la justicia salarial avanza.

Salario Mínimo se incrementa hasta 13%

De acuerdo con lo dicho por el Gobierno de México el pasado 03 de diciembre, el aumento del salario será del 13%.

Este ajuste forma parte de su compromiso para que en 2030 el salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas.

De acuerdo con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, el costo aumentó a $315 pesos diarios, lo cual será equivalente a $9,582.47 pesos mensuales.

"Se acordó con esto un incremento del 13 por ciento del salario mínimo general, con lo que pasará de $278.80 pesos a $315.04 pesos diarios. En términos mensuales esto representa $9,582.47 pesos", señaló.

