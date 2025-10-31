Cerrar X
pipa_gas_dos_b6fe3e55a0
Quedan solo dos pacientes internados por explosión de Iztapalapa

Una de las víctimas que lucha por su vida es un menor de año y medio que perdió a sus abuelos en la explosión ocurrida hace varias semanas

Tras la trágica explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, aún quedan dos personas hospitalizadas en estado grave en la Ciudad de México, además de una menor que fue trasladada a Estados Unidos.

Así lo dio a conocer Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud, en entrevista posterior a su comparecencia en el Congreso local, como parte de la Glosa del primer informe. La secretaria detalló que en los últimos días se han dado de alta a tres pacientes.

Una de las personas que permanece internada en la capital es Isaí Santiago, nieto de Misael Cano e hijo de Tiffany Cano, quienes lamentablemente perdieron la vida a causa de la explosión.

Respecto a la menor Jazlyn Azuleth, Gasman Zylbermann confirmó su traslado a Galveston, Estados Unidos, gracias a la intervención de la Fundación Michou y Mau.

"En estos días se han dado de alta tres pacientes, quedan hospitalizados graves dos, en la ciudad y una que está en Galveston", precisó la titular de Salud.

La secretaria Gasman Zylbermann enfatizó que, ante la emergencia, todos los afectados fueron atendidos en los servicios públicos de salud, sin importar si eran o no derechohabientes.

"Independiente de eso, todas las instituciones se hicieron cargo de las personas que llegaron a sus instituciones; no hubo rechazo, se atendió, de hecho hoy tenemos tres pacientes quedan hospitalizados, graves dos en la ciudad y una está mejorando en Galveston”, aseveró.

Sobre el menor de año y medio que aún está hospitalizado y que resultó afectado, la funcionaria explicó que no fue trasladado a Estados Unidos debido a que su familia no lo deseó, ya que su madre y su abuelo fallecieron en el siniestro. No obstante, indicó que el pequeño se encuentra mejorando.


