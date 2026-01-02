Podcast
Envia_pesame_a_familiares_de_14_victima_del_Tren_Interoceanico_9ad8d0e9f1
Nacional

Envía pésame a familiares de 14° víctima del Tren Interoceánico

También mencionó que quedan 17 personas internadas. Afirmó que algunas de ellas fueron trasladadas hacia la Ciudad de México y otras entidades

  • 02
  • Enero
    2026

Ante el incremento de personas fallecidas a causa del descarrilamiento del Tren Interocéanico reportado el pasado domingo en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum envió sus condolencias a los familiares de la víctima.

descarrilamiento-tren-oaxaca.jpg

Luego de reanudar su conferencia, recordó a la víctima, quien se aunó a las víctimas reportadas desde hace unos días.

"Nuestro pésame a la familia de la persona que el día de ayer falleció, doña Hilda. Fue trasladada a un hospital en Oaxaca y de todas maneras, no pudo salvarse por las heridas que tenía." afirmó.

También mencionó que quedan 17 personas internadas. Algunas de ellas fueron trasladadas hacia la Ciudad de México y otras entidades.

Suman 14 fallecidos por descarrilamiento de Tren Interoceánico

La Secretaría de Marina informó que la decimocuarta víctima corresponde a una mujer adulta mayor, quien se encontraba internada tras el accidente ocurrido en el Corredor Interoceánico.

El IMSS Bienestar informó que el deceso de Hilda Alcantará, de 73 años se registró alrededor de las 10:35 de este jueves, tras sufrir múltiples fracturas tras el impacto.


