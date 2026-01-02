Envía pésame a familiares de 14° víctima del Tren Interoceánico

Ante el incremento de personas fallecidas a causa del descarrilamiento del Tren Interocéanico reportado el pasado domingo en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum envió sus condolencias a los familiares de la víctima.

Luego de reanudar su conferencia, recordó a la víctima, quien se aunó a las víctimas reportadas desde hace unos días.

"Nuestro pésame a la familia de la persona que el día de ayer falleció, doña Hilda. Fue trasladada a un hospital en Oaxaca y de todas maneras, no pudo salvarse por las heridas que tenía." afirmó.

También mencionó que quedan 17 personas internadas. Algunas de ellas fueron trasladadas hacia la Ciudad de México y otras entidades.

Suman 14 fallecidos por descarrilamiento de Tren Interoceánico

La Secretaría de Marina informó que la decimocuarta víctima corresponde a una mujer adulta mayor, quien se encontraba internada tras el accidente ocurrido en el Corredor Interoceánico.

La Secretaría de Marina lamenta profundamente el fallecimiento de una mujer de 73 años, ocurrido este 1 de enero, quien se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico registrado en días pasados.



Expresamos nuestra… — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 1, 2026

El IMSS Bienestar informó que el deceso de Hilda Alcantará, de 73 años se registró alrededor de las 10:35 de este jueves, tras sufrir múltiples fracturas tras el impacto.

Comentarios