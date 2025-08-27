Aún quedan líderes del Cártel de Sinaloa por detener: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó este miércoles que el Cártel de Sinaloa no ha sido desmantelado por completo y que todavía existen líderes criminales de gran relevancia que permanecen en libertad.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que la estructura del grupo delictivo siempre ha estado conformada por distintas facciones y no por un solo mando.

“El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal. Siempre ha habido varios líderes, es un cártel que tiene como varias ramas: una de ellas era Ismael ‘Mayo’ Zambada, el otro (Joaquín) ‘Chapo’ Guzmán, después los hijos del Chapo, el ‘Guano’ (Aureliano Guzmán) que también es hermano del Chapo, y otro es (Fausto) ‘Chapo’ Isidro”, detalló.

García Harfuch subrayó que, aunque la organización se encuentra debilitada por los operativos federales y la pugna interna, aún no se puede dar por finalizada.

“No puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa. Todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos”, advirtió.

La violencia en Sinaloa se ha intensificado desde septiembre de 2024 debido a la guerra entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, tras la captura en Nuevo México, Estados Unidos, de Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López el 25 de julio del mismo año.

Dicho enfrentamiento ha dejado más de mil 700 muertos en casi un año de conflicto.

Ante la crisis de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha prometido pacificar la entidad en los próximos meses y ha desplegado fuerzas federales para contener la violencia y avanzar en la detención de líderes del cártel.

