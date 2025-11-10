Ramírez Bedolla afirma que investigarán escoltas de Carlos Manzo

El Gobernador de Michoacán afirmó que investigarán las razones por las que el escolta del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, "se relajó" antes de que se perpetrara el asesinato del servidor público el pasado primero de noviembre.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que todas las líneas de investigación entorno al caso se mantendrán abiertas.

"Las líneas de investigación están abiertas en todos los sentidos ¿Por qué? Porque si bien es cierto, que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar. En ese momento tenía ocho escoltas personales y 14 de Guardia Nacional" explicó el gobernador.

Resaltó que el alcalde fallecido eligió personalmente a su equipo de seguridad, mientras que el segundo círculo era conformado por los elementos federales. Por este motivo, se llevarán a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer que fue lo que sucedió antes de que el edil recibiera al menos siete proyectiles de bala.

"Se está también, en la línea de investigación, revisando pericialmente que fue lo que ocurrió para que se distrajeran o flexibilizarán su círculo de seguridad" detalló.

Además, enfatizó que se busca la manera de establecer la razón por la que el tirador fue abatido con un solo disparo.

