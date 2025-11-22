Hay un guardia de Manzo que sigue prófugo: Ramírez Bedolla

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que un guardia de Carlos Manzo se encuentra prófugo de la justicia.

En entrevista colectiva con medios de comunicación, el mandatario estatal no reveló la identidad del oficial. Sin embargo, confirmó que el custodio huyó mientras los otros siete escoltas de Carlos Manzo eran arrestados ayer viernes en el municipio de Uruapan.

Agregó que la Fiscalía General del Estado está realizando una investigación integral, muy amplia, para lograr esclarecer el homicidio de Manzo Rodríguez.

Y continuará desarrollando e indagando todas las líneas de investigación, señaló el gobernador Alfredo Ramírez.

Cabe mencionar que este viernes 21 de noviembre, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de siete custodios de Carlos Manzo por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal.

Durante los actos de investigación llevados a cabo con relación al homicidio del presidente municipal, se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la probable responsabilidad de servidores públicos que tenían, como parte de sus funciones, la custodia del alcalde, cuya omisión desencadenó en la agresión que le ocasionó la muerte.

Por lo anterior, se ejerció acción penal y se obtuvo orden de aprehensión en contra de Omar N., Alejandro N., Mario Alberto N., Guillermo N., Demetrio N., Omar Osvaldo N., y Monserrat N.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juez de Control que resolverá su situación jurídica.

