Reconocen a notarios por su labor en Tamaulipas

Carlos Irán Ramírez destacó el trabajo del gremio notarial y reiteró el compromiso del Gobierno estatal de mantener una agenda de colaboración

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El secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, destacó la labor que realizan los notarios para brindar certeza jurídica a la población y reiteró el compromiso de la administración estatal de mantener una relación cercana y de colaboración con este gremio.

Durante su participación en la Asamblea General de Asociados del Colegio de Notarios de Matamoros, el funcionario afirmó que el trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad organizada fortalece las instituciones y contribuye al desarrollo del estado.

"Las y los notarios son aliados fundamentales para construir un Tamaulipas con mayor certeza jurídica, confianza y estabilidad. Cuando gobierno y sociedad organizada trabajan de la mano, fortalecemos las instituciones y generamos mejores condiciones para el desarrollo y el bienestar de las familias tamaulipecas", expresó.

Reconoce aportación del gremio notarial

Ramírez González señaló que la función notarial consolida la legalidad, genera confianza y brinda seguridad jurídica a las personas en los actos relacionados con su patrimonio.

Asimismo, destacó que Tamaulipas ha logrado mantener finanzas públicas ordenadas, transparentes y responsables, con el objetivo de que cada decisión financiera se traduzca en mayores oportunidades y bienestar para la población.

El titular de la Secretaría de Finanzas subrayó que el diálogo permanente con sectores como el notarial favorece una mejor coordinación entre instituciones, permite optimizar procesos y genera un entorno de mayor certeza para las familias, los inversionistas y quienes desarrollan actividades productivas en la entidad.

También afirmó que la dependencia considera fundamental trabajar de manera conjunta con los colegios de profesionistas, ya que su experiencia y conocimientos contribuyen a fortalecer las instituciones y mejorar la competitividad del estado

Al agradecer la invitación del Colegio de Notarios de Matamoros, presidido por Raúl César González García, el secretario reconoció la organización de la Asamblea General y reiteró la disposición de la Secretaría de Finanzas para continuar impulsando una agenda de colaboración que contribuya al desarrollo y la estabilidad de Tamaulipas.