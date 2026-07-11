Nacional Inicio / Nacional / Reaparece Enrique Inzunza; afirma estar en Badiraguato Reaparece Enrique Inzunza; afirma estar en Badiraguato El hecho ocurre apenas un día después de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareciera tras semanas de ausencia Por Carlos Nava | 11 Julio 2026

El senador por Morena, Enrique Inzunza, reapareció públicamente a través de sus redes sociales al difundir una fotografía desde su domicilio en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. El hecho ocurre apenas un día después de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rompiera el silencio asegurando que permanece en Culiacán. Ambos políticos, quienes han mantenido un bajo perfil tras ser vinculados por el gobierno de Estados Unidos en investigaciones sobre presuntos nexos con el narcotráfico, rompieron semanas de ausencia pública compartiendo mensajes y posicionamientos políticos en plataformas digitales. Críticas a la oposición y referencias históricas Inzunza Cázarez lanzó duras críticas contra la oposición y el "conservadurismo", a los que acusó de encarnar "la arbitrariedad, el abuso y el dinero". Para su pronunciamiento, el legislador utilizó como referencia histórica el 165 aniversario del discurso contra la amnistía pronunciado por Ignacio Manuel Altamirano en la Cámara de Diputados. "Desde la condición más humilde es posible alzarse sobre los arrogantes y los poderosos, y hacer triunfar la causa del bienestar del pueblo por encima de la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo. Entonces y ahora", compartió el senador en sus redes.

Esta publicación marca el regreso a la escena pública del legislador, cuya última actividad oficial registrada data del pasado 26 de junio de 2026, fecha en la que intervino a distancia en una sesión de la Comisión de Justicia del Senado para evaluar la Ley General en Materia de Justicia Cívica.

El contexto de las reapariciones en Sinaloa

El mensaje de Inzunza Cázarez coincide con la estrategia de Rubén Rocha Moya, quien recientemente aclaró que se localiza en su domicilio particular en la capital del estado, Culiacán, enfatizando que su vivienda no cuenta con mecanismos de protección federal ni vigilancia por parte de las fuerzas armadas.

Ambos servidores públicos se encuentran en el centro del ojo público debido a expedientes publicados a finales de abril por agencias de Estados Unidos. Dichos informes imputaron cargos contra la red política de la entidad por presuntas operaciones en favor de la facción criminal de "Los Chapitos".

Estas investigaciones de carácter internacional derivaron en un sismo político para la región, provocando la solicitud de licencia indefinida de Rocha Moya el pasado 1 de mayo de 2026, así como el cese transitorio de las actividades presenciales de los funcionarios señalados dentro de los recintos legislativos y gubernamentales de la República Mexicana.