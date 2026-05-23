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Reaparece Enrique Inzunza junto a Javier Corral en Culiacán

El retorno público de Inzunza ocurre luego de que autoridades de EUA lo mencionaran, junto con otros exfuncionarios ligados al gobierno de Rubén Rocha Moya.

  • 23
  • Mayo
    2026

Tras varias semanas fuera de actividades legislativas presenciales, el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció públicamente este viernes en Culiacán, Sinaloa, al reunirse con su compañero de bancada Javier Corral en un restaurante ubicado dentro del Country Club de la capital sinaloense.

La reunión se conoció luego de que circulara en redes sociales una fotografía de ambos legisladores, imagen que rápidamente generó comentarios debido a la ausencia pública que había mantenido Inzunza desde finales de abril.

Javier Corral confirma reunión con Inzunza

Horas después de difundirse la fotografía, Javier Corral confirmó el encuentro mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, donde aseguró que acudió a conversar con el senador morenista aprovechando una visita a Sinaloa.

“Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo”, escribió el exgobernador de Chihuahua.

El legislador también rechazó versiones sobre un supuesto carácter irregular de la reunión y afirmó que el encuentro ocurrió en un espacio público.

“Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público”, señaló Corral.

Además, adelantó que Enrique Inzunza analiza acudir la próxima semana al periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República.

Las acusaciones que rodean al senador morenista

La reaparición pública de Inzunza ocurre luego de que autoridades de EUA lo mencionaran, junto con otros exfuncionarios ligados al gobierno de Rubén Rocha Moya, en una acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

De acuerdo con los señalamientos dados a conocer el pasado 29 de abril, los funcionarios habrían tenido presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

La acusación incluye presuntas conspiraciones para facilitar el tráfico de drogas hacia EUA, así como delitos relacionados con armas de fuego.

Inzunza negó los señalamientos

Desde que se dieron a conocer las acusaciones, el senador había reducido sus apariciones públicas y se ausentó de diversas actividades presenciales en el Senado.

El pasado 17 de mayo, Enrique Inzunza publicó un mensaje en X donde rechazó las imputaciones en su contra y aseguró que permanece en Sinaloa.

“Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento”, escribió entonces el legislador.


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