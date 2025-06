Alberto Vázquez reaparece; afirma estar bien de salud

La tarde de este miércoles se hizo viral la noticia de que el cantante Alberto Vázquez había sido hospitalizado de emergencia, en la Clínica 71 del IMSS, de Torreón, Coahuila.

A través de un comunicado su familia informó que ingresó para ser sometido a un cataterismo en una pierna.

Aunque hay medios que dicen que está delicado, que aún está en terapia intensiva, en sus cuentas oficiales de redes sociales no hay información al respecto.

Lo que sí hay en su cuenta de Instragram es un mensaje de audio, acompañado de una foto del intérprete, en donde se le oye decir que está bien.

“Hoy día 18 de junio vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarmen no sé que traen conmigo los haters que a cada rato me matan, me enferman, me abren del corazon, me abren el estomago, me hacen muchas cosas, pero estoy bien, gracias a Dios.

“Les mando un saludo a mis grandes amigos del internet, y as mis fans, gracias por existir”, dice en el audio.

Comentarios