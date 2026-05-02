Reaparece Enrique Inzunza desde Badiraguato; seguirá en Comisión

El senador Enrique Inzunza Cázarez informó que se encuentra en Badiraguato, su lugar de origen, desde donde aseguró que cumplirá con sus responsabilidades legislativas como integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

A través de redes sociales, el legislador señaló que se prepara para iniciar los trabajos del órgano legislativo el próximo 6 de mayo, al tiempo que compartió aspectos personales de su estancia en su comunidad natal, donde dijo que suele acudir los fines de semana y recorrer sus veredas.

En su mensaje, también hizo referencia a la figura de Benito Juárez, al señalar que en este contexto repasa su vida y legado. El posicionamiento se da en medio de un entorno político marcado por señalamientos en su contra provenientes de autoridades estadounidenses, los cuales ha rechazado públicamente.

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