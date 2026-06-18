Informó que más de la mitad de los usuarios ya realizaron el trámite y adelantó que la próxima semana se darán a conocer detalles sobre plazos

Inicio / Nacional / Rechaza presidenta espionaje ante registro de líneas telefónicas

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el registro obligatorio de líneas telefónicas, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad pública y combatir delitos como la extorsión, por lo que rechazó las versiones que señalan que la medida busca vigilar o espiar a los ciudadanos.

“Hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas. Es absoluta y totalmente falso”, afirmó.

Más de la mitad ya realizó el trámite

Durante la conferencia matutina, informó que actualmente más de la mitad de las líneas telefónicas ya se encuentran registradas.

“El registro va avanzando. Hay más de la mitad que está registrado”, señaló.

Indicó que el próximo jueves el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, dará a conocer los avances y las definiciones sobre los siguientes pasos del programa.

Sostuvo que asociar cada chip telefónico a una persona permitirá fortalecer las investigaciones relacionadas con extorsiones y otros delitos que se cometen mediante llamadas o mensajes.

“Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos estén asociados a una persona”, explicó.

México es una excepción frente a la mayoría de los países: Sheinbaum

Añadió que actualmente México es una excepción frente a la mayoría de los países.

“Somos de los pocos países en el mundo que no está asociado el chip a una persona, si no es que el único”, afirmó.

Uno de los puntos que más enfatizó fue que la información de los usuarios permanecerá bajo resguardo de las empresas telefónicas y no del gobierno.

Precisó que las autoridades únicamente pueden solicitar información cuando exista una carpeta de investigación formal.

Analizan medidas para quienes no se registren

Aunque evitó adelantar si habrá una prórroga o sanciones para quienes no completen el trámite, aseguró que el gobierno buscará evitar afectaciones a la población.

“No queremos afectar a la gente, pero sí que se registren. Es muy importante”, señaló.

Insistió en que el procedimiento es rápido y pidió a los usuarios completar el registro durante los próximos días.

Adelantó que la próxima semana el gobierno federal presentará un informe detallado sobre el avance del proceso y las acciones que se contemplan para quienes aún no han realizado el registro.