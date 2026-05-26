Morena rechaza prestarse a presiones políticas en Nuevo León

El partido de Morena en Nuevo León informó que no se prestará a presiones políticas, ni a pactos de impunidad.

Durante la rueda de prensa de la bancada morenista, la presidenta del partido, Anabel Alcocer, aseguró que no se prestarán a este tipo de actos debido a que están "del lado del pueblo".

"Morena no se va a prestar a presiones políticas ni a pactos de impunidad".

Afirmó que el pueblo no debe seguir pagando por las responsabilidades de otros, por lo que no apoyará a las iniciativas de coaliciones en favor de proteger intereses.

"Porque aquí no vamos a proteger intereses de unos grupos políticos o económicos.. Porque la lucha de la corrupción no es un discurso, y bien lo hemos dicho siempre, en Morena no es un discurso porque justamente una de las principales causas que encabezaron la formación de este gran movimiento, con nuestro líder y fundador y presidente Andrés Manuel López Obrador".

Aseguró que seguirán los principios y compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Pero llegamos nosotros para defender, para estar siempre del lado del pueblo, pero sobre todo actuar con congruencia. Por eso hoy estamos aquí dando la cara, todas y todos nuestros representantes".

Alcocer Cruz afirmó que buscarán disminuir los privilegios de unos cuantos debido a que su partido impulsa políticas públicas en beneficio del pueblo.

"Disminuir los privilegios, pero sobre todo, erradicar la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Y sobre todo aquellos que dicen que iba a llegar una nueva forma de hacer política, pues ahí vimos el claro ejemplo que fue hacer más de lo mismo. Esa es la diferencia, compañeras, compañeros, entre ellos y nosotros".

Además, enfatizó que en Morena se tiene la convicción de que "gobernar significa servir al pueblo", por lo que se encuentran en contra de aquellos que busquen garantizar desde sus posiciones seguridad económica para sus familias por medio del desvío de recursos.

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