Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
morena_nuevo_leon_presentara_denuncia_contra_samuel_garcia_ante_fgr_367252e021
Nuevo León

Morena rechaza prestarse a presiones políticas en Nuevo León

La bancada aseguró que la lucha contra la corrupción no es un discurso, por lo que se seguirán los principios y compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum

  • 26
  • Mayo
    2026

El partido de Morena en Nuevo León informó que no se prestará a presiones políticas, ni a pactos de impunidad.

Durante la rueda de prensa de la bancada morenista, la presidenta del partido, Anabel Alcocer, aseguró que no se prestarán a este tipo de actos debido a que están "del lado del pueblo".

"Morena no se va a prestar a presiones políticas ni a pactos de impunidad".

Afirmó que el pueblo no debe seguir pagando por las responsabilidades de otros, por lo que no apoyará a las iniciativas de coaliciones en favor de proteger intereses.

"Porque aquí no vamos a proteger intereses de unos grupos políticos o económicos..

Porque la lucha de la corrupción no es un discurso, y bien lo hemos dicho siempre, en Morena no es un discurso porque  justamente una de las principales causas que encabezaron la formación de este gran movimiento, con nuestro líder y fundador y presidente Andrés Manuel López Obrador".

Aseguró que seguirán los principios y compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Pero llegamos nosotros para defender, para estar siempre del lado del pueblo, pero sobre todo actuar con congruencia. Por eso hoy estamos aquí dando la cara, todas y todos nuestros representantes".

Alcocer Cruz afirmó que buscarán disminuir los privilegios de unos cuantos debido a que su partido impulsa políticas públicas en beneficio del pueblo. 

"Disminuir los privilegios, pero sobre todo, erradicar la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Y sobre todo aquellos que dicen que iba a llegar una nueva forma de hacer política, pues ahí vimos el claro ejemplo que fue hacer más de lo mismo. Esa es la diferencia, compañeras, compañeros, entre ellos y nosotros".

Además, enfatizó que en Morena se tiene la convicción de que "gobernar significa servir al pueblo", por lo que se encuentran en contra de aquellos que busquen garantizar desde sus posiciones seguridad económica para sus familias por medio del desvío de recursos.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_hoteles_nl_0f79807ddd
A 15 días del Mundial en NL... ¡hoteles no se llenan!
libro_tiro_libre_06_5992fb961c
UANL impulsa lectura y deporte con libro rumbo al Mundial
Manolo_Jimenez_2ae716e4b5
Cuestiona Manolo Jiménez viabilidad del pase turístico de NL
publicidad

Últimas Noticias

eua_avances_seguridad_c4b2cd6bda
Destaca EUA avances con México en seguridad y migración
IMG_9677_54a85c95f1
Pintan de verde la ruta mundialista: Plantan 5,000 árboles
Rube_uen_Rocha_Moya_1ada81fa2b
Faltan tres del caso Rocha Moya por acudir ante la FGR
publicidad

Más Vistas

nl_trafico_aa982ca4e1
Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro
Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
coreano_apodaca_complejo1_9ec7376952
Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca
publicidad
×