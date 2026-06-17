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Internacional

Astronauta Christina Koch recibe Premio Princesa de Asturias

La astronauta fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su contribución a la exploración espacial y su ejemplo de superación

  • 17
  • Junio
    2026

La astronauta estadounidense Christina Koch fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, en reconocimiento a su trayectoria y a su participación en la misión Artemis II de la NASA, considerada un paso clave para el regreso de la humanidad a la Luna.

El jurado destacó que su esfuerzo y capacidad de superación han contribuido a ampliar las fronteras del conocimiento humano mediante un trabajo colectivo que inspira a nuevas generaciones.

Asimismo, resaltó el mensaje de la misión Artemis II: "Tierra, son un equipo".

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Una carrera marcada por hitos históricos

Koch, de 47 años, hizo historia en abril al convertirse en la primera mujer en viajar a la Luna como parte de la misión Artemis II, una expedición de casi diez días que sirvió como ensayo para futuras misiones lunares y que despertó un amplio interés internacional.

Su trayectoria ya incluía importantes logros en la exploración espacial.

En octubre de 2019 protagonizó, junto con Jessica Meir, la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres.

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Meses después, el 6 de febrero de 2020, regresó a la Tierra tras permanecer 328 días consecutivos en órbita, estableciendo un nuevo récord de permanencia en el espacio para una mujer y superando la marca anterior de Peggy Whitson, fijada en 289 días.

Último reconocimiento de la edición 2026

El Premio Princesa de Asturias de la Concordia fue el último de los ocho galardones anunciados por la Fundación Princesa de Asturias en la edición de este año.

Entre los demás reconocidos figuran el futbolista argentino Leo Messi en la categoría de Deportes; el escritor británico Julian Barnes en Letras; los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer en Investigación Científica y Técnica; el estudio japonés Studio Ghibli en Comunicación y Humanidades; el historiador Timothy Garton Ash en Ciencias Sociales; la cantante Patti Smith en Artes, y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard en Cooperación Científica y Técnica.

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Los Premios Princesa de Asturias están dotados con 50 mil euros y serán entregados a finales de octubre en Oviedo, España, durante una ceremonia presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, junto con la heredera al trono, la infanta Leonor.


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