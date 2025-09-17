Recuperan 13 mil toneladas de autopartes en CDMX y Edomex

La Operación Fortaleza, estrategia conjunta contra el robo de vehículos y el tráfico de autopartes, alcanzó la cifra de 13 mil toneladas de autopartes recuperadas en la Ciudad de México y el Estado de México.

Durante la tercera fase del operativo, realizada en la primera quincena de septiembre, autoridades locales y federales ejecutaron acciones simultáneas en ambas entidades.

En la Ciudad de México se cumplieron 13 órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, identificados como puntos de desmantelamiento de autos y motocicletas.

El resultado fue la detención de tres hombres, además del aseguramiento de 11 mil 524 toneladas de autopartes, compresores de aire, herramientas y 20 placas de circulación.

El INVEA clausuró siete establecimientos por carecer de permisos de operación.

En el Estado de México se realizaron 53 cateos que derivaron en el aseguramiento de 20 inmuebles relacionados con robo de vehículos, robo con violencia, secuestro exprés y delitos contra la salud.

En los operativos fueron detenidas siete personas y decomisadas más de 500 toneladas de autopartes, 35 vehículos con reporte de robo, seis motores robados, así como armas de fuego, narcóticos, inhibidores de señal y equipos de cómputo.

De manera acumulada, la Operación Fortaleza en territorio mexiquense ha logrado asegurar mil 767 toneladas de autopartes, 76 inmuebles, 31 personas detenidas y 78 vehículos recuperados, entre ellos 34 motocicletas.

Con estos resultados, la estrategia se mantiene como uno de los principales esfuerzos interinstitucionales contra el robo y desmantelamiento de vehículos en la zona metropolitana.