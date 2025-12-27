Podcast
Nacional

Recuperan millonaria mercancía robada tras cateos: Miguel Hidalgo

Autoridades recuperaron bicicletas eléctricas y miles de productos robados tras nueve cateos en Popotla, en un operativo contra el robo a transporte de carga

  • 27
  • Diciembre
    2025

Autoridades de la Ciudad de México recuperaron una gran cantidad de mercancía presuntamente robada tras ejecutar nueve órdenes de cateo en inmuebles, principalmente bodegas, ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia Popotla, sobre la calzada México-Tacuba y avenida Mariano Escobedo.

Operativo interinstitucional

El despliegue fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), policías del Estado de México y autoridades federales, incluidas instancias del Gabinete de Seguridad y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Las acciones derivaron del seguimiento a una denuncia por el robo de dos tractocamiones, ocurrido el 18 de diciembre de 2025 en carreteras del municipio de Maravatío, Michoacán.

Investigación y localización

De acuerdo con las autoridades, las indagatorias incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia del C2 Poniente, el C5 del Estado de México y el C5 de la Ciudad de México, así como el rastreo de la ruta de las unidades robadas.

Esta labor permitió ubicar la mercancía en inmuebles utilizados como bodegas en la colonia Popotla.

Mercancía recuperada

Durante los cateos se aseguraron, entre otros artículos:

  • Más de 200 bicicletas eléctricas
  • Más de 5,000 mochilas para computadoras portátiles
  • Alrededor de 5,000 controles remotos
  • Más de 2,000 soportes de pared
  • Casi 1,000 cables HDMI
  • Otros productos de importación y accesorios electrónicos

La mercancía estaría valuada en millones de pesos, según reportes preliminares.

Situación legal y detenciones

Los productos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes. Los inmuebles fueron sellados y resguardados por las autoridades.

De manera paralela, se informó la detención de dos personas en Naucalpan, Estado de México, como presuntos responsables del robo inicial de los tractocamiones.

No se reportaron detenciones adicionales durante los cateos realizados en la capital.


Comentarios

