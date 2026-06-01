Reitera la SEP su disposición de dialogar con la CNTE

La noche de este lunes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró su disposición para mantener el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y llamó al magisterio a revisar los temas prioritarios de su pliego de demandas.

Mediante un posicionamiento oficial, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto la dependencia educativa como la Secretaría de Gobernación (Segob) mantienen abiertas las puertas para entablar conversaciones con las y los docentes.

“Invitamos a que nos sentemos de inmediato a revisar los temas más relevantes y las demandas legítimas que tienen”, expresó el funcionario.

Mediante el diálogo hemos construido acuerdos a favor del magisterio nacional.



Somos un gobierno democrático y respetuoso ante la libertad de expresión y manifestación pacífica. Rechazamos la participación de infiltrados que incitan a actos violentos.



Reiteramos nuevamente la… pic.twitter.com/HZuQYuiROj — Mario Delgado (@mario_delgado) June 1, 2026

Destacan cambios en jubilación de maestros

Delgado Carrillo recordó que el año pasado se publicó un decreto presidencial que detiene y reduce gradualmente la edad mínima de jubilación para los trabajadores que permanecen bajo el Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE de 2007.

Explicó que administraciones anteriores establecieron como requisito no solo cumplir con los años de servicio, sino también alcanzar una edad mínima para retirarse, la cual aumentaría progresivamente hasta llegar a los 60 años en 2028.

Sin embargo, aseguró que el decreto impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum frenó ese incremento y contempla una disminución gradual hasta alcanzar los 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres en 2034.

El titular de la SEP afirmó que esta medida representa un acto de justicia para el magisterio, al reconocer el desgaste físico y emocional que implica la labor docente y permitir mejores condiciones para el retiro.

Gobierno reitera compromiso de eliminar la USICAMM

Mario Delgado también destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales exigencias planteadas por diversos sectores del magisterio.

En ese contexto, convocó a maestras y maestros a participar en la construcción de una nueva propuesta que garantice sus derechos laborales y fortalezca la transparencia en los procesos de promoción, reconocimiento y desarrollo profesional.

El funcionario sostuvo que el objetivo es generar un mecanismo más justo y consensuado que responda a las necesidades del sector educativo.

Llaman a mantener movilizaciones pacíficas

Finalmente, Delgado Carrillo reiteró que el Gobierno de México respeta plenamente la libertad de expresión y el derecho a la manifestación de las y los trabajadores de la educación.

No obstante, rechazó la participación de personas ajenas al movimiento magisterial que busquen provocar actos de violencia durante las movilizaciones y protestas realizadas por integrantes de la CNTE.

La SEP insistió en que el diálogo continúa siendo la vía para avanzar en la atención de las demandas del magisterio y alcanzar acuerdos que beneficien tanto a los docentes como al sistema educativo nacional.

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