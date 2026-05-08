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Reitera titular de SEP que ciclo escolar termina el 5 de junio

Mario Delgado, titular de Educación, reafirmó que las clases finalizan el 5 de junio, pese a que la presidenta Sheinbaum dijo que aún no hay calendario definido

  • 08
  • Mayo
    2026

Mientras que la SEP anunció ayer jueves que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 5 de junio, tras un acuerdo unánime con autoridades educativas estatales, la presidenta Claudia Sheinbaum desde su conferencia diaria en Palacio Nacional, afirmó que aún debe definirse el calendario completo.

“No hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases”, expresó la mandataria.

Ante esto, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, recalcó que la fecha establecida para finalizar actividades en las aulas es el día 5.

“Ayer se hizo una propuesta y vamos a revisar la fecha de regreso de clases. Vamos a salir el 5 porque hay muchos estados que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Salimos el 5”, dijo durante un evento en Hermosillo, Sonora.

Indicó que aún está por determinarse la fecha de regreso a clases, cuya propuesta contempla que sea el 17 de agosto para reforzar aprendizajes.

La autoridad educativa explicó que la decisión también busca proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas previstas para junio y julio, además de tomar en cuenta la realización del Mundial.

Además del cierre anticipado de clases, las autoridades acordaron que el siguiente ciclo escolar inicie oficialmente el 31 de agosto.

Como parte del ajuste, docentes y directivos regresarían el 10 de agosto para actividades de preparación y capacitación, mientras que del 17 al 28 de agosto se realizarían dos semanas oficiales de fortalecimiento de aprendizajes, con el objetivo de compensar contenidos académicos.

 


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