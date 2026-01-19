Podcast
Internacional

Groenlandia reitera que no cederá ante presiones de Trump

El primer ministro de la isla reiteró su disposición a entablar un diálogo con Donald Trump, en el marco del respeto y derecho internacional

El primer ministro Jens-Frederik Nielsen, reiteró este lunes que Groenlandia no cederá a las presiones del presidente de Estados Unidos, ni a su imposición de aranceles.

A través de redes sociales, mencionó que se mantendrán abiertos a entablar el diálogo con el mandatario Donald Trump, en el marco del respeto y derecho internacional.

Dinamarca se mantiene con unión fuerte y digna

A lo largo de su publicación, el primer ministro mencionó que el país se expresa de manera pacífica y con gran respeto a la democracia.

"Las manifestaciones aquí y en Dinamarca han demostrado una unión fuerte y digna. Muchas personas han expresado pacíficamente su amor por nuestro país y su respeto por nuestra democracia."

Sin embargo, resaltó que es necesario un debate público, por lo que deben actuar con responsabiliad.

"Es necesario. Los líderes deben escuchar a la gente, porque la democracia en Groenlandia depende de que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones. [...] Los que están en el poder deben actuar con responsabilidad y no tomar decisiones que puedan perjudicar a los ciudadanos".

Además, mencionó que no se dejará intimidar por las amenazas arancelarias de la Unión Americana, ni el anuncio contra los países que han enviado tropas para respaldar a la isla.

República Checa apoya a Trump en contra de socios europeos

Por su parte, el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, ha considerado este lunes como legítimo el plan de Donald Trump de anexionarse la isla danesa de Groenlandia.

Durante una rueda de prensa, mencionó que su solidaridad con Estados Unidos por alcanzar un acuerdo.

"No puedo expresarla (esa solidaridad). ¿Por qué tendría que hacerlo? Lo que decimos es que en el marco de la OTAN el líder es EE.UU. y que estos choques son contraproducentes, y debemos alcanzar un acuerdo", señaló Babis en una rueda de prensa, en la que afirmó que Washington ya intentó comprar la isla "en cinco ocasiones".

Trump argumenta que esa vigilancia ha sido descuidada en los últimos años y justifica así el plan de Washington de anexión de Groenlandia, según menciona la agencia EFE.

Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia han mostrado su "plena solidaridad" con Dinamarca.

También puede interesarte: Trump amenaza a ocho países de OTAN que apoyan a Groenlandia

 

 


