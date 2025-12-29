Reitera Saltillo prohibición total de pirotecnia y pólvora

Sin cambios en la normatividad vigente, autoridades municipales reiteraron que continúa estrictamente prohibida la venta y el almacenamiento de pólvora y pirotecnia en Saltillo. La Dirección de Protección Civil recordó que esta medida se mantiene tanto a nivel municipal como estatal, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población.

Baja presencia de pirotecnia durante Nochebuena y Navidad

Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, se registró una baja presencia de cohetes y artefactos explosivos en la ciudad, lo que se reflejó en una notable reducción del ruido en diversos sectores. Las autoridades señalaron que los operativos de vigilancia y supervisión se mantuvieron activos para inhibir la comercialización y el uso de pirotecnia.

Saldo blanco y llamado a respetar la prohibición

De acuerdo con el reporte oficial, hasta el momento se mantiene saldo blanco, sin personas lesionadas por el uso de estos artefactos. Protección Civil confía en que esta tendencia continúe durante el cierre de año y exhortó a la ciudadanía a respetar las disposiciones, reportar cualquier irregularidad y contribuir a unas celebraciones seguras y responsables.

