Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_02_T174657_009_ac461f8171
Nacional

Sheinbaum renueva acuerdo para mantener estable la gasolina

Sheinbaum Pardo anunció la renovación de la estrategia con empresarios gasolineros para garantizar la estabilización del precio de la gasolina en el país

  • 02
  • Septiembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la renovación de la estrategia con empresarios gasolineros para garantizar la estabilización del precio de la gasolina en el país.

Hace un mes, la mandataria había anticipado que este acuerdo se refrendaría con el fin de mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

“Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina”, expresó Sheinbaum en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

Con este convenio, el gobierno federal y el sector privado buscan dar certeza a los consumidores y evitar incrementos abruptos en el costo de los combustibles.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_1_5a02662611
Revela Sheinbaum el nombre del nuevo acuerdo de seguridad con EUA
banda_el_limon_52b5079cea
La Arrolladora encabezará el Grito de Independencia en CDMX
AP_25232617397206_5fe7fbfeb1
SRE recibirá a Rubio en el AIFA para reunión con Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

AP_25246126959775_c75ac1a218
Trump no puede usar Ley de Enemigos Extranjeros, dice corte
0c90d377_9768_43b5_9c9a_7de8e705a4ac_e1d8f2ce4f
Ayudan mujeres policías de Escobedo a parto en casa
AP_25246527549276_9dbab93207
Neves usará el dorsal 21 de Jota con Portugal en honor al jugador
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×