Sheinbaum renueva acuerdo para mantener estable la gasolina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la renovación de la estrategia con empresarios gasolineros para garantizar la estabilización del precio de la gasolina en el país.

Hace un mes, la mandataria había anticipado que este acuerdo se refrendaría con el fin de mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

“Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina”, expresó Sheinbaum en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina. pic.twitter.com/Vhr7tU44bE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 2, 2025

Con este convenio, el gobierno federal y el sector privado buscan dar certeza a los consumidores y evitar incrementos abruptos en el costo de los combustibles.

