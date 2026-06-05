Reporta Buen Gobierno ahorro de $80,000 millones de pesos

En el marco del segundo aniversario del triunfo electoral del actual gobierno, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó un informe de rendición de cuentas en el que destaca la generación de ahorros históricos por 81.4 mil millones de pesos.

De acuerdo con la dependencia, esta cifra es el resultado de las políticas de prevención de la corrupción, fiscalización, combate a la impunidad y reestructuración administrativa implementadas bajo los principios rectores de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Los pilares del ahorro: Medicamentos, Tren Maya y reestructura

Las acciones de fiscalización y optimización de recursos se concentraron en sectores clave de la Administración Pública Federal (APF). Entre los rubros con mayor impacto económico destacan:

Sector Salud y Medicamentos: Se lograron ahorrar 23.5 mil millones de pesos (mdp) mediante 27 mesas de negociación para la compra de medicamentos de patente y fuente única. Asimismo, las subastas inversas sumaron un ahorro de 3.6 mil mdp , mientras que la declaración de nulidad de una compra irregular de fármacos evitó un desfalco por 15 mil mdp .

Infraestructura (Tren Maya): La conciliación de la cuenta pública y la revisión exhaustiva de contratos en la obra ferroviaria generaron economías por 25 mil mdp .

Compactación del Gobierno: La reestructura de 183 dependencias y entidades federales permitió reducir un 5% el costo anual de las estructuras, lo que equivale a un ahorro bianual de 6.84 mil mdp.

Transparencia y eficiencia presupuestal

El informe resalta la creación del nuevo Órgano Administrativo Desconcentrado, "Transparencia para el Pueblo", el cual asumió las funciones del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Según la Secretaría, este nuevo organismo opera con el 52% del costo del antiguo instituto, lo que representa un ahorro bianual de 1 mil mdp bajo una política de cero lujos.