Reporta Buen Gobierno ahorro de $80,000 millones de pesos
De acuerdo con la dependencia, esta cifra es el resultado de las políticas de prevención de la corrupción, fiscalización y combate a la impunidad
- 05
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Junio
2026
En el marco del segundo aniversario del triunfo electoral del actual gobierno, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó un informe de rendición de cuentas en el que destaca la generación de ahorros históricos por 81.4 mil millones de pesos.
De acuerdo con la dependencia, esta cifra es el resultado de las políticas de prevención de la corrupción, fiscalización, combate a la impunidad y reestructuración administrativa implementadas bajo los principios rectores de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.
Los pilares del ahorro: Medicamentos, Tren Maya y reestructura
Las acciones de fiscalización y optimización de recursos se concentraron en sectores clave de la Administración Pública Federal (APF). Entre los rubros con mayor impacto económico destacan:
Sector Salud y Medicamentos: Se lograron ahorrar 23.5 mil millones de pesos (mdp) mediante 27 mesas de negociación para la compra de medicamentos de patente y fuente única. Asimismo, las subastas inversas sumaron un ahorro de 3.6 mil mdp, mientras que la declaración de nulidad de una compra irregular de fármacos evitó un desfalco por 15 mil mdp.
Infraestructura (Tren Maya): La conciliación de la cuenta pública y la revisión exhaustiva de contratos en la obra ferroviaria generaron economías por 25 mil mdp.
Compactación del Gobierno: La reestructura de 183 dependencias y entidades federales permitió reducir un 5% el costo anual de las estructuras, lo que equivale a un ahorro bianual de 6.84 mil mdp.
Transparencia y eficiencia presupuestal
El informe resalta la creación del nuevo Órgano Administrativo Desconcentrado, "Transparencia para el Pueblo", el cual asumió las funciones del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Según la Secretaría, este nuevo organismo opera con el 52% del costo del antiguo instituto, lo que representa un ahorro bianual de 1 mil mdp bajo una política de cero lujos.
"Quienes participan en la transformación de la vida pública no llegaron al gobierno para servirse, sino para poner el poder al servicio del pueblo", recordó la dependencia, citando la premisa de la presidenta Sheinbaum para impulsar la dignificación del servicio público. En este sentido, se informó la realización de 1.5 millones de capacitaciones a funcionarios en materia de ética, integridad y habilidades técnicas.
Compras públicas como motor local y apoyo a MIPYMES
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló que los procesos de contratación pública se están utilizando como herramientas de desarrollo para fortalecer la economía nacional.
Como primeras acciones, se eliminaron intermediarios mediante la compra directa de café para oficinas gubernamentales a cooperativas de Puebla, Oaxaca y Chiapas, beneficiando a 2,500 familias productoras. En el sector textil, se homologaron los requisitos técnicos para permitir la competencia de cooperativas y MIPYMES en ruedas de negocios con el IMSS y el DIF.
Finalmente, se destacó la firma del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana y el reforzamiento normativo del Plan México, con el fin de asegurar que las obras públicas utilicen insumos nacionales y protejan el empleo local.
La institución concluyó asegurando que los recursos recuperados "hoy regresan directamente a la población convertidos en escuelas, hospitales, becas, vivienda y programas sociales", refrendando su compromiso con un gobierno eficiente y libre de corrupción.
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