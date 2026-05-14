Reporta Profeco baja en precios de productos de canasta básica

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó este jueves que varios productos de la canasta básica han registrado una disminución gradual en sus precios durante los últimos meses, como parte de la estrategia federal del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PASIC).

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz, recordó que la meta del programa es que el costo total de los 24 productos esenciales no supere los $910 pesos.

“PASIC quiere decir Paquete contra la Inflación y la Carestía, y recordar que la meta es que no cuesten más de 910 pesos todos juntos”, explicó Escalante.

Productos básicos mantienen estabilidad

Escalante Ruiz detalló que la canasta contempla artículos de consumo cotidiano como aceite vegetal, arroz, carne de res y cerdo, huevo, pollo, tortilla, leche, frutas, verduras, papel higiénico y productos de higiene personal.

Aunque aclaró que no se trata de un paquete físico, señaló que ya se trabaja con cadenas de autoservicio para identificar los productos incluidos mediante señalizaciones especiales en los estantes.

“No es que todos estos productos estén en un mismo paquete, están en diferentes zonas del supermercado, pero ya estamos trabajando para colocar estos identificadores en todas las tiendas de autoservicio”, indicó.

Huevo, limón y frijol muestran tendencia a la baja

Durante la exposición, Profeco presentó gráficas comparativas sobre el comportamiento de distintos productos durante el último año.

Uno de los casos destacados fue el del plátano, cuyo precio promedio pasó de $28.72 pesos por kilo en julio de 2025 a $21.95 pesos en la primera semana de mayo de este año.

El limón también mostró una reducción gradual tras varios meses de incrementos. Según Profeco, el precio promedio se ubicó actualmente en $44.54 pesos por kilogramo.

En el caso del huevo, el funcionario destacó una disminución importante en el precio promedio del paquete de 18 piezas.

“Ha estado disminuyendo el precio del huevo. Cuando estaba en 55 pesos, hoy lo tenemos en un promedio de 47.40”, señaló.

La carne de pollo, el arroz y el frijol también mostraron estabilidad o reducción en comparación con meses anteriores.

Profeco recomendó a los consumidores comparar precios antes de realizar sus compras y recordó que en mercados públicos y centrales de abasto suelen encontrarse costos más bajos en varios productos de la canasta básica.

“En mercados públicos y centrales de abasto encontrarás precios más bajos en varios productos de la canasta PASIC”, dijo Escalante Ruiz.

Asimismo, invitó a consultar la herramienta “Quién es Quién en los Precios” para revisar costos actualizados en distintos establecimientos.

Colocarán identificadores en supermercados

La dependencia adelantó que continuará la instalación de señalizaciones en supermercados para que los consumidores puedan ubicar más fácilmente los artículos que integran la canasta PASIC.

“Cuando vean estos identificadores van a encontrar los productos de esta canasta a precios justos”, afirmó el procurador.

Cabe señalar que dicho programa federal busca contener el impacto de la inflación en productos de primera necesidad y mantener estables los costos para las familias mexicanas en medio de la presión económica global.

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