Reporta Segob 29 bloqueos de transportistas y agricultores

La Secretaría de Gobernación informó que el lunes 24 de noviembre se registraron 29 bloqueos en carreteras de 17 estados, realizados por transportistas y productores agrícolas que exigieron mayor seguridad y atención a diversas demandas sectoriales.

Las interrupciones afectaron actividades laborales, académicas, de abasto y movilidad, según reportó la autoridad federal.

Segob afirma que el diálogo sigue abierto

En un comunicado, la dependencia señaló que, desde su perspectiva, “no había motivos para llevar a cabo este tipo de acciones”, al asegurar que el gobierno mantiene mesas de diálogo institucional abiertas con los sectores movilizados.

De los 29 bloqueos, 17 fueron cierres totales y los demás parciales. Las protestas también se extendieron a tres casetas de cobro y una aduana, donde se detectó presencia de manifestantes.

Cabe señalar que los cierres se dieron tanto en carreteras federales como estatales, generando retrasos y filas de kilómetros en algunas zonas.

Gobierno defiende avances y reuniones con sectores

La Segob destacó que funcionarios federales han sostenido más de 200 reuniones con productores agrícolas, centradas en temas como seguridad, regulación y gestión del agua.

Recordó que las mesas de trabajo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) continúan operando para fortalecer la protección en rutas carreteras.

Solo un gremio transportista participó, afirma Segob

La dependencia aclaró que, según sus registros, solo una agrupación transportista participó en los bloqueos.

Las demás organizaciones del sector, afirmó, se deslindaron del paro, pues continúan dentro del proceso de diálogo con el gobierno federal.

