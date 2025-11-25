Cerrar X
segob_29_bloqueos_52faec25a3
Nacional

Reporta Segob 29 bloqueos de transportistas y agricultores

La Segob reportó 29 bloqueos carreteros en 17 estados por protestas de transportistas y productores agrícolas. Hubo afectaciones laborales y de movilidad

  • 25
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Gobernación informó que el lunes 24 de noviembre se registraron 29 bloqueos en carreteras de 17 estados, realizados por transportistas y productores agrícolas que exigieron mayor seguridad y atención a diversas demandas sectoriales.

Las interrupciones afectaron actividades laborales, académicas, de abasto y movilidad, según reportó la autoridad federal.

Segob afirma que el diálogo sigue abierto

En un comunicado, la dependencia señaló que, desde su perspectiva, “no había motivos para llevar a cabo este tipo de acciones”, al asegurar que el gobierno mantiene mesas de diálogo institucional abiertas con los sectores movilizados.

De los 29 bloqueos, 17 fueron cierres totales y los demás parciales. Las protestas también se extendieron a tres casetas de cobro y una aduana, donde se detectó presencia de manifestantes.

Cabe señalar que los cierres se dieron tanto en carreteras federales como estatales, generando retrasos y filas de kilómetros en algunas zonas.

Gobierno defiende avances y reuniones con sectores

La Segob destacó que funcionarios federales han sostenido más de 200 reuniones con productores agrícolas, centradas en temas como seguridad, regulación y gestión del agua.

Recordó que las mesas de trabajo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) continúan operando para fortalecer la protección en rutas carreteras.

Solo un gremio transportista participó, afirma Segob

La dependencia aclaró que, según sus registros, solo una agrupación transportista participó en los bloqueos.

Las demás organizaciones del sector, afirmó, se deslindaron del paro, pues continúan dentro del proceso de diálogo con el gobierno federal.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

hong_kong_13_muertos_3bfaffd4ec
Mueren 13 en incendio de edificios en Hong Kong
EH_DOS_FOTOS_1_8991fc7800
Pide Sheinbaum respeto a elecciones en Honduras tras reunión
supercomputadora_sheinbaum_b2242091c3
Presentan 'Coatlicue', la supercomputadora más poderosa
publicidad

Últimas Noticias

hong_kong_13_muertos_3bfaffd4ec
Mueren 13 en incendio de edificios en Hong Kong
lluvias_nuevo_laredo_25cf64049f
Fuerte lluvia en Nuevo Laredo deja calles inundadas
EH_DOS_FOTOS_1_8991fc7800
Pide Sheinbaum respeto a elecciones en Honduras tras reunión
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×