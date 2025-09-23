Rescata Profepa a 40 animales silvestres traficados en Tabasco

Un operativo conjunto entre las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de Tabasco y Veracruz, con apoyo de la policía estatal y municipal, logró el rescate de 40 ejemplares de vida silvestre que eran transportados y vendidos de manera ilegal en el tramo carretero Cárdenas-Coatzacoalcos.

El rescate, que se llevó a cabo los días 18 y 19 de septiembre, fue resultado de denuncias ciudadanas que alertaron sobre la venta de fauna silvestre cerca de la caseta de cobro Sánchez Magallanes. La zona ha sido identificada como un punto crítico para el tráfico de aves y reptiles.

Aves como loros y pericos estaban atadas a varas de madera, mientras que reptiles como iguanas y cocodrilos eran transportados en cajas de cartón, lo que ponía en grave riesgo su salud y vida. Los vehículos y las especies fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Entre los ejemplares rescatados se encuentran: siete cotorros frente blanca, tres cotorros cachete amarillo, 20 pericos pecho sucio, cuatro iguanas verdes y seis cocodrilos de pantano.

La Profepa informó que todas estas especies se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que las cataloga como especies en riesgo.

Adicionalmente, los cotorros cachete amarillo están protegidos por el Apéndice II del CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), lo que exige un control estricto de su comercio internacional.

Las autoridades destacaron una práctica particularmente cruel en la zona: la Profepa ha detectado que a algunas aves se les tiñe la cabeza con peróxido para simular ser loros cabeza amarilla, una especie de alta demanda en el mercado ilegal. Esta acción les causa ceguera y graves daños en la piel.

Los animales rescatados serán trasladados a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) autorizadas, donde recibirán atención médica y se determinará su destino final.

Este operativo subraya el compromiso de la Profepa para combatir el tráfico ilegal de especies, un delito que no solo afecta a la fauna mexicana, sino que además amenaza la conservación de especies protegidas por leyes nacionales e internacionales.

