Argentina rescata más de 700 animales traficados desde Kenia

Autoridades de Argentina lograron rescatar a más de 700 animales marinos traficados desde Kenia, lo que se consideró un importante golpe contra el comercio ilegal de fauna acuática exótica.

Este aseguramiento se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por medio de un operativo en el que participó la Brigada de Control Ambiental de Argentina, Aduanas, organismos de sanidad agropecuaria, así como el grupo de conservación International Fund for Animal Welfare (IFAW) y el grupo de rehabilitación argentino Fundación Temaikèn.

Se indicó que el envío incluía peces marinos tropicales e invertebrados comúnmente buscados para acuarios y colecciones exóticas como:

Pez cirujano

Pez globo

Pez león

Pez mariposa

Pulpos

Cangrejos

Estrellas de mar

Una gran parte de los animales llegaron muertos tras 120 horas de tránsito desde Kenia, mientras que otros mostraban graves signos de estrés y shock.

La magnitud de la incautación obligó a la Fundación Temaikèn a establecer rápidamente un operativo de rescate de emergencia en sus instalaciones de Escobar, al norte de Buenos Aires.

Veterinarios y especialistas en fauna trabajaron durante más de 28 horas para estabilizar a los animales que seguían vivos.

Acondicionan sistemas de calefacción para rescatar a los animales sobrevivientes

En un comunicado, se dio a conocer que el personal adaptó las instalaciones existentes e instaló 10 tanques adicionales equipados con sistemas de calefacción, filtración y acondicionamiento de agua para especies marinas tropicales.

“Muchos de estos animales fueron extraídos de ecosistemas de arrecife y llegaron al lím ite de la supervivencia, después de pasar días dentro de bolsas y cajas de transporte antes de que pudiera realizarse el rescate”.

Esto se debe a que los animales se encontraban embalados individualmente en cientos de bolsas de plástico, por lo que equipos de rescate realizaron procedimientos de aclimatación por goteo uno por uno para ajustarlos gradualmente a las nuevas condiciones del agua y reducir su shock fisiológico.

Expertos en tráfico de vida silvestre afirman que el comercio mundial de especies marinas ornamentales se expande a medida que crece la demanda de mascotas exóticas y acuarios domésticos.

Tráfico de animales marinos como delito industrializado

De acuerdo con el investigador Christian Plowman, este tráfico podría ser calificado como un delito industrializado.

"Trasladar 709 animales que abarcan 102 especies a través de rutas internacionales de carga, empaquetados en bolsas durante 120 horas de tránsito, no es algo que se haga a la ligera. Requiere coordinación en cada eslabón de la cadena", agregó.

Los animales rescatados permanecen bajo cuidados especializados mientras las autoridades argentinas determinan su destino a largo plazo.

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