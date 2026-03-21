Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Yucatan_Op_trafico_ilegal_001_a9073ee75a
Nacional

Rescata Profepa a 138 animales silvestres de ser traficados

El operativo se extendió por Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco, arrojando resultados diversos según la zona

  • 21
  • Marzo
    2026

En una ofensiva coordinada contra el mercado negro de especies, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logró el aseguramiento precautorio de 138 ejemplares de vida silvestre tras una serie de operativos realizados del 11 al 15 de marzo en siete estados del sur y sureste del país.

Pese al despliegue de fuerza que incluyó filtros carreteros y revisiones de más de 300 vehículos y embarcaciones, las autoridades no reportaron personas detenidas durante las diligencias.

Resultados por entidad: Yucatán y Oaxaca a la cabeza

El operativo se extendió por Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco, arrojando resultados diversos según la zona:

Campeche_Op_tráfico_ilegal_001.jpg

  • Yucatán: Fue el estado con mayor número de decomisos. Se aseguraron 103 ejemplares, entre ellos venados cola blanca, tortugas marinas, pecaríes de collar y diversos reptiles, debido a la falta de documentación legal y permisos de Semarnat.

  • Oaxaca: En el mercado "Margarita Maza de Juárez", personal federal incautó 34 ejemplares vivos (tarántulas, escorpiones y serpientes) y 20 botellas de mezcal que contenían fauna silvestre. Además, se rescató un caracará en la Villa de Zaachila.

  • Chiapas: Se instalaron filtros en zonas críticas como las Reservas de la Biosfera La Encrucijada y Montes Azules. Se logró la recuperación de un mono araña, reintegrado a su hábitat, y el traslado de cuatro guacamayas rojas a una Unidad de Manejo (UMA).

  • Campeche: Se atendieron denuncias por posesión ilegal, resultando en el resguardo de un coatí.

Op_tráfico_ilegal_004_CHIS.jpg

Vigilancia estratégica y efecto disuasorio

En estados como Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, las autoridades informaron que no se detectaron irregularidades durante las inspecciones a 140 vehículos y áreas de comercio. Según la Profepa, la ausencia de ilícitos en estos puntos consolida el "efecto disuasivo" de presencia institucional para erradicar la extracción ilegal de psitácidos (loros y guacamayas).

Fuerza Operativa

Para cubrir los más de 234 kilómetros de recorridos terrestres y fluviales, se conformó un frente interinstitucional integrado por 45 inspectores de la Profepa y 150 elementos de seguridad entre Guardia Nacional, Sedena, Semar y policías estatales.

"Las acciones derivadas de denuncias ciudadanas permitieron identificar irregularidades e instaurar los procedimientos administrativos correspondientes para proteger nuestra biodiversidad", destacó la dependencia.

Los ejemplares rescatados que presentaban condiciones de salud óptimas fueron liberados, mientras que aquellos que requerían cuidados especializados fueron trasladados a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).

Yucatán_Op_tráfico_ilegal_005.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

investigan_posible_acusacion_contrabando_tabaco_02a2225154
Investigan posible contrabando de tabaco israelí en ayuda a Gaza
mariposa_monarca_sheinbaum_12bcffd29b
Propone Presidencia proteger a mariposa monarca dentro del T-MEC
Whats_App_Image_2026_03_17_at_5_02_07_PM_1_3b2b3c2b8c
Medio Ambiente atenderá denuncia contra pedrera Matrimar
publicidad

Últimas Noticias

AP_26081741304217_e8ff4f2b6e
Emmanuel Grégoire gana elección para la alcaldía de París 
record_guiness_santa_catarina_8a19370a50
Logran Récord Guinness con limpieza masiva del Río Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_03_22_at_4_26_32_PM_cd0d3ba607
Arranca Adrián de la Garza temporada acuática en el Parque España
publicidad

Más Vistas

record_recoleccion_rio_af32027bb6
Va Nuevo León por récord mundial de voluntarios limpiando el río
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
nl_l4y6_2cc38fd2ca
Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial
publicidad
×