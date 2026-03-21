Rescata Profepa a 138 animales silvestres de ser traficados

En una ofensiva coordinada contra el mercado negro de especies, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logró el aseguramiento precautorio de 138 ejemplares de vida silvestre tras una serie de operativos realizados del 11 al 15 de marzo en siete estados del sur y sureste del país.

Pese al despliegue de fuerza que incluyó filtros carreteros y revisiones de más de 300 vehículos y embarcaciones, las autoridades no reportaron personas detenidas durante las diligencias.

Resultados por entidad: Yucatán y Oaxaca a la cabeza

El operativo se extendió por Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco, arrojando resultados diversos según la zona:

Yucatán: Fue el estado con mayor número de decomisos. Se aseguraron 103 ejemplares , entre ellos venados cola blanca, tortugas marinas, pecaríes de collar y diversos reptiles, debido a la falta de documentación legal y permisos de Semarnat.

Oaxaca: En el mercado "Margarita Maza de Juárez", personal federal incautó 34 ejemplares vivos (tarántulas, escorpiones y serpientes) y 20 botellas de mezcal que contenían fauna silvestre. Además, se rescató un caracará en la Villa de Zaachila.

Chiapas: Se instalaron filtros en zonas críticas como las Reservas de la Biosfera La Encrucijada y Montes Azules . Se logró la recuperación de un mono araña , reintegrado a su hábitat, y el traslado de cuatro guacamayas rojas a una Unidad de Manejo (UMA).

Campeche: Se atendieron denuncias por posesión ilegal, resultando en el resguardo de un coatí.

Vigilancia estratégica y efecto disuasorio

En estados como Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, las autoridades informaron que no se detectaron irregularidades durante las inspecciones a 140 vehículos y áreas de comercio. Según la Profepa, la ausencia de ilícitos en estos puntos consolida el "efecto disuasivo" de presencia institucional para erradicar la extracción ilegal de psitácidos (loros y guacamayas).

Fuerza Operativa

Para cubrir los más de 234 kilómetros de recorridos terrestres y fluviales, se conformó un frente interinstitucional integrado por 45 inspectores de la Profepa y 150 elementos de seguridad entre Guardia Nacional, Sedena, Semar y policías estatales.