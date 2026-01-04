Marina rescata a cuatro personas en Playa Linda, Zihuatanejo

En el marco del Plan Marina “Operación Salvavidas Invierno”, la Secretaría de Marina informó que personal naval, en coordinación con Protección Civil de Zihuatanejo, rescató a cuatro personas que se encontraban en peligro de ahogarse en Playa Linda, en Ixtapa Zihuatanejo.

Las acciones se llevaron a cabo durante la jornada del domingo, cuando se detectaron condiciones de riesgo por la presencia de fuertes corrientes marinas.

Auxilian a un adulto arrastrado por la corriente

De acuerdo con el reporte oficial, en una primera intervención, personal de salvavidas y nadadores de rescate auxilió a un adulto que solicitó apoyo tras comenzar a ser arrastrado mar adentro por la corriente.

El hombre fue trasladado de inmediato a la orilla, donde personal de Sanidad Naval le brindó atención médica, evaluándolo conforme a la Escala de Coma de Glasgow y tomando sus signos vitales, los cuales se encontraron dentro de parámetros normales.

Rescate de tres jóvenes mar adentro

Posteriormente, a una distancia aproximada de 30 metros mar adentro, tres jóvenes se encontraban también en riesgo de ahogamiento.

Los rescatistas lograron ponerlos a salvo y trasladarlos a la playa, donde recibieron atención médica preventiva, descartándose cualquier situación de gravedad.

Llamado a atender recomendaciones

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reiteró su compromiso de salvaguardar la vida de la ciudadanía ante situaciones de emergencia, e hizo un llamado a los visitantes y habitantes de zonas costeras a atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Para la atención de emergencias en el mar, la dependencia puso a disposición de la población el número telefónico 800 627 46 21 (800 MARINA 1).

Comentarios