Marina rescata a cuatro personas en Playa Linda, Zihuatanejo

Personal naval y Protección Civil rescataron a cuatro personas en riesgo de ahogarse en Playa Linda, como parte de la Operación Salvavidas Invierno

  • 04
  • Enero
    2026

En el marco del Plan Marina “Operación Salvavidas Invierno”, la Secretaría de Marina informó que personal naval, en coordinación con Protección Civil de Zihuatanejo, rescató a cuatro personas que se encontraban en peligro de ahogarse en Playa Linda, en Ixtapa Zihuatanejo.

Las acciones se llevaron a cabo durante la jornada del domingo, cuando se detectaron condiciones de riesgo por la presencia de fuertes corrientes marinas.

Auxilian a un adulto arrastrado por la corriente

De acuerdo con el reporte oficial, en una primera intervención, personal de salvavidas y nadadores de rescate auxilió a un adulto que solicitó apoyo tras comenzar a ser arrastrado mar adentro por la corriente.

El hombre fue trasladado de inmediato a la orilla, donde personal de Sanidad Naval le brindó atención médica, evaluándolo conforme a la Escala de Coma de Glasgow y tomando sus signos vitales, los cuales se encontraron dentro de parámetros normales.

Rescate de tres jóvenes mar adentro

Posteriormente, a una distancia aproximada de 30 metros mar adentro, tres jóvenes se encontraban también en riesgo de ahogamiento.

Los rescatistas lograron ponerlos a salvo y trasladarlos a la playa, donde recibieron atención médica preventiva, descartándose cualquier situación de gravedad.

Llamado a atender recomendaciones

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reiteró su compromiso de salvaguardar la vida de la ciudadanía ante situaciones de emergencia, e hizo un llamado a los visitantes y habitantes de zonas costeras a atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Para la atención de emergencias en el mar, la dependencia puso a disposición de la población el número telefónico 800 627 46 21 (800 MARINA 1).


