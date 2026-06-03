IP respalda acciones contra huachicol en Nuevo León

Caintra Nuevo León respaldó los operativos contra el huachicol realizados en la entidad y pidió mantener las investigaciones para frenar una actividad que afecta la competitividad. Además, urgió concluir las obras del Triángulo Norte para mejorar la movilidad y fortalecer la logística industrial.

La iniciativa privada de Nuevo León manifestó su respaldo a las acciones emprendidas por las autoridades para combatir el robo de combustible y solicitó que continúen las investigaciones para desarticular las redes dedicadas a esta actividad ilícita.

El presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, Jorge Santos, reconoció los operativos y detenciones realizadas recientemente por las autoridades federales y estatales.

“Reconocemos los esfuerzos que están haciendo y a favor de que existan estas detenciones, porque toda esta actividad ilícita va en contra de la competitividad del país”, señaló.

El dirigente empresarial destacó que el mercado ilegal de combustibles genera distorsiones económicas y perjudica a las empresas que operan dentro de la legalidad.

“Nos parece importante que se pueda combatir y, por supuesto, que estamos a favor de todo lo que están haciendo actualmente”, agregó Santos.

Asimismo, la Caintra hizo un llamado a denunciar cualquier sospecha relacionada con actividades de huachicol, con el objetivo de facilitar las investigaciones correspondientes.

“Si existe la situación de una sospecha, que se hagan las denuncias y las investigaciones correspondientes”, indicó el presidente del organismo.

Operativos permitieron asegurar 2.4 millones de litros de combustible

Durante mayo, las autoridades realizaron al menos ocho operativos contra el robo de combustible en Nuevo León, con cateos, decomisos y detenciones en municipios como Cadereyta, General Bravo, Allende, Escobedo y Santa Catarina.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la localización de dos huachitúneles en la zona metropolitana, uno de ellos en Escobedo, donde fue encontrada una manguera conectada y en funcionamiento.

Como parte de la estrategia encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se aseguraron cerca de 2.4 millones de litros de combustible, cantidad suficiente para abastecer aproximadamente a 40,000 vehículos, además de concretarse al menos tres detenciones relacionadas con redes dedicadas al tráfico y almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

Las autoridades han señalado que la ubicación estratégica de Nuevo León, así como su cercanía con Estados Unidos, han convertido a la entidad en un punto relevante para las operaciones vinculadas al traslado y comercialización ilícita de combustibles.

Caintra urge concluir el proyecto vial Triángulo Norte

En otro tema, la Caintra Nuevo León solicitó acelerar la conclusión de las obras del Triángulo Norte, un proyecto vial considerado estratégico para la movilidad industrial en la zona metropolitana.

Esta infraestructura conecta corredores industriales clave como las carreteras a Laredo, Colombia y Monclova, además del Libramiento y el Periférico que conducen hacia la frontera con Estados Unidos.

El organismo empresarial advirtió que los retrasos en la obra están generando afectaciones significativas en movilidad, logística y competitividad para la región.

De acuerdo con cifras presentadas por Caintra, diariamente circulan por esta zona cerca de 13,000 vehículos de carga, más de 52,000 vehículos particulares y alrededor de 120,000 trabajadores industriales.

Tráfico genera pérdidas por más de 241 millones de pesos al año

Según datos del organismo, durante 2025 se perdieron más de 2.8 millones de horas adicionales en tráfico en comparación con 2023, situación que representa un impacto económico estimado en 241.5 millones de pesos anuales en horas-hombre.

Ante este panorama, la iniciativa privada consideró indispensable concluir el Triángulo Norte para fortalecer la competitividad de Nuevo León, reducir los tiempos de traslado y mejorar la eficiencia logística de uno de los principales polos industriales del país.

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