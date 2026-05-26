Respalda Sheinbaum llamado del papa León XIV sobre regular la IA

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el contenido de la primera carta encíclica del papa León XIV, titulada "Grandiosa Humanidad", y aseguró que se trata de una reflexión relevante sobre los desafíos tecnológicos actuales y el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad.

La mandataria federal destacó que el documento no solo aborda la necesidad de regular el desarrollo de la inteligencia artificial, sino que también cuestiona quién concentra actualmente el control del poder tecnológico y con qué objetivos se utiliza.

“Es muy interesante porque no solo habla de la importancia de la regulación de la inteligencia artificial, sino dice por quién está controlada”, expresó Sheinbaum al recomendar la lectura del texto papal “sea uno católico o no”.

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En el documento, León XIV sostiene que la inteligencia artificial “no es neutral” y llamó a construir marcos regulatorios y mecanismos de protección que garanticen un desarrollo tecnológico con enfoque humano.

El líder de la Iglesia católica afirmó que la IA debe ser “desarmada” de las lógicas que la convierten en una herramienta de dominio, exclusión y muerte, al tiempo que pidió priorizar la dignidad humana frente al crecimiento tecnológico.

La encíclica también aborda otros temas globales como migración, desigualdad social y conflictos internacionales, además de cuestionar el poder de grandes corporaciones tecnológicas sobre los datos y la información.

Subrayó que uno de los puntos centrales de la encíclica es la advertencia sobre el creciente dominio de empresas privadas y corporaciones transnacionales en áreas estratégicas como la informática, la biotecnología y el manejo masivo de datos.

De acuerdo con los fragmentos citados durante su intervención, el papa León XIV señala que el poder tecnológico “adquiere un rostro inédito, predominantemente privado”, situación que complica su regulación y limita su orientación hacia el bienestar colectivo.

Sheinbaum coincidió con la visión planteada por el pontífice y aseguró que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de una reflexión ética que coloque a las personas en el centro de las decisiones.

“¿Quién detenta la inteligencia artificial? ¿Quién detenta las redes sociales? ¿Quién genera los algoritmos? Todo esto lo presenta el Papa”, afirmó.

La titular del Poder Ejecutivo federal consideró que el mensaje del papa León XIV mantiene un enfoque humanista enfocado en proteger a los sectores más vulnerables y evitar que el avance tecnológico quede exclusivamente en manos del poder económico.

Además, resaltó que la encíclica plantea la necesidad de crear “instrumentos normativos adecuados” capaces de contener los efectos negativos derivados del poder tecnológico y de promover una discusión global sobre el futuro digital.

“No nos dejemos llevar solamente por el uso de la tecnología, sino nos cuestionemos, regulemos y pensemos en el futuro de la humanidad”, sostuvo.

Debate también llegará a México

Sheinbaum adelantó que el debate sobre inteligencia artificial y regulación tecnológica también deberá abordarse en México ante el crecimiento acelerado de las plataformas digitales y los sistemas automatizados.

Además, insistió en que el país no puede mantenerse ajeno a la discusión internacional sobre el uso ético de la tecnología, especialmente en temas relacionados con datos, algoritmos y redes sociales.

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