Respalda Presidencia acuerdo entre SEP y maestros por calendario

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó este martes el acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas estatales para mantener el calendario escolar 2025-2026 prácticamente sin cambios, luego de las críticas que surgieron por la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la decisión final fue resultado del diálogo entre el Gobierno federal, los secretarios de Educación de las entidades y las opiniones expresadas por madres, padres de familia y docentes.

“Como saben, mi opinión fue que hubiera las seis semanas de vacaciones, como estaba planteado”, declaró Sheinbaum.

Mantendrán seis semanas de vacaciones

Sheinbaum recordó que originalmente todos los secretarios de Educación estatales aprobaron por unanimidad modificar el calendario para adelantar el inicio del periodo vacacional.

“El viernes pasado todos los secretarios de Educación Pública de todas las entidades aprobaron por unanimidad mover el calendario a que salieran de vacaciones el 5 de junio”, señaló.

Sin embargo, la propuesta generó inconformidad en distintos sectores educativos y entre padres de familia, debido a que el ajuste implicaba ampliar considerablemente el tiempo sin clases para millones de estudiantes.

Ante ello, las autoridades educativas volvieron a reunirse para reconsiderar la medida.

“Hubo, como saben, sobre todo madres y padres de familia y maestros que no estuvieron de acuerdo”, comentó.

SEP mantiene vigente el calendario escolar

Tras la revisión del tema en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la SEP, se determinó conservar el calendario escolar vigente mientras continúan los análisis sobre posibles adecuaciones regionales.

De acuerdo con lo informado por la SEP, las clases concluirán de manera general el próximo 15 de julio de 2026, manteniendo las tradicionales seis semanas de vacaciones para estudiantes de educación básica.

“La decisión fue dejar el calendario como estaba”, afirmó la presidenta.

Habrá ajustes regionales en casos excepcionales

Aunque el calendario nacional se mantendrá sin modificaciones generales, la titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que algunas entidades podrían aplicar ajustes específicos dependiendo de sus condiciones climáticas o necesidades logísticas.

“Si algunas de las entidades, sea por las altas temperaturas o por el tema del Mundial, quisieran recorrer la salida, pueda haber esta oportunidad, pero como una excepción”, puntualizó.

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El planteamiento surge luego de que autoridades educativas señalaran que estados con temperaturas extremas enfrentan complicaciones para mantener actividades escolares durante ciertas semanas del año.

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