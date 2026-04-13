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Presidenta respalda al papa León XIV tras críticas de Trump

Claudia Sheinbaum respaldó al papa León XIV tras las críticas del mandatario estadounidense Donald Trump, destacando su llamado permanente a la paz

  • 13
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del papa León XIV luego de las críticas emitidas por el mandatario estadounidense Donald Trump, y destacó el papel del pontífice como promotor de la paz en medio de la escalada de tensiones internacionales.

“El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, es algo que nosotros celebramos”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

Respaldo al mensaje del Vaticano

Sheinbaum subrayó que el liderazgo del Papa ha sido consistente al exhortar a frenar la violencia en distintas regiones del mundo.

“Ha estado llamando no solo a Estados Unidos, sino a todos, a Israel, a todos a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo”, expresó.

En ese sentido, calificó la postura del pontífice como congruente con los valores de la Iglesia y con su papel como jefe de Estado del Vaticano.

“Es una posición muy cristiana… y reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que representa no solamente una religión, sino un Estado”, añadió.

Lee la nota completa: Trump arremete contra el Papa León XIV; lo califica de débil

En el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, la mandataria reiteró que México mantendrá su postura histórica basada en principios constitucionales.

“La política exterior mexicana es ejemplo en el mundo… la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de cualquier conflicto”, sostuvo.

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Además, lamentó que no se haya concretado un alto al fuego y que las negociaciones recientes no hayan alcanzado acuerdos.

“Celebrábamos que iba a haber un alto al fuego, lamentablemente no ocurrió así”, dijo.

Impacto económico del conflicto

La jefa del Ejecutivo también advirtió sobre las repercusiones económicas derivadas de la crisis internacional, particularmente por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

“Al no poder pasar los navíos que llevan combustible, han aumentado los precios del petróleo y con ello de las gasolinas y el diésel”, explicó.

Indicó que el gobierno federal trabaja para contener estos efectos y evitar que impacten en la economía de las familias mexicanas.

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Medidas contra inflación y precios altos

Por otra parte, detalló que su administración busca mantener la estabilidad de precios mediante acuerdos con sectores productivos y comerciales.

“Tenemos que sentar a los gasolineros, a los productores, a los comercializadores… para hacer un gran esfuerzo por el país”, afirmó.

También adelantó acciones para evitar abusos en el precio de los combustibles y respaldó las medidas de la Procuraduría Federal del Consumidor.

“Si hay precios muy altos, se va a poner una lona… que diga ‘no compres aquí’”, señaló.

Entre las medidas en curso, Sheinbaum informó que se negocia con instituciones financieras para eliminar comisiones en pagos con tarjeta en gasolineras.

“Se está llegando a un acuerdo para que no se cobre la comisión de la maquinita”, indicó.

Reiteró que el objetivo central de su gobierno es evitar que la inflación afecte a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

“Nuestra labor principal es proteger a las familias mexicanas, particularmente a las más pobres”, afirmó.


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