Responde Sheinbaum a Salazar: acusa 'disparidad de declaraciones'

"Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y otro país, porque además somos socios comerciales, pero no subordinación, eso no. (...) Trabajamos juntos, pero no hay subordinación, es una relación distinta, es una relación de iguales entre dos países independientes, soberanos que compartimos mucho", apuntó la mandataria nacional.