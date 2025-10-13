Cerrar X
Nacional

Restablece CFE 84% del servicio eléctrico tras lluvias

La directora de la CFE, Emilia Calleja Alor, informó que tras las lluvias que afectaron a cinco estados, el suministro eléctrico ha sido restablecido en un 84%

  • 13
  • Octubre
    2025

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se logró restablecer el 84% del suministro eléctrico en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, afectados por las intensas lluvias de los últimos días.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la directora general Emilia Calleja Alor señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se desplegó personal y equipo especializado desde las primeras afectaciones.

“Los usuarios pueden tener la certeza de que estamos trabajando hasta lograr el restablecimiento total”, afirmó la funcionaria.

Más de 260 mil usuarios afectados por las lluvias

Cabe señalar que dichas precipitaciones ocasionaron fallas en el servicio eléctrico para 262 mil usuarios, de los cuales la CFE recuperó el 35% en las primeras 24 horas y alcanzó el 80% en 56 horas.

En San Luis Potosí, el servicio ya fue restablecido en su totalidad.

Calleja destacó que las maniobras se realizaron en coordinación con Protección Civil y autoridades locales para garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de la población.

Las mayores afectaciones se concentraron en la central de ciclo combinado de Poza Rica, mientras que tres hidroeléctricas registraron daños menores.

Pese a ello, la titular de la CFE aseguró que las 158 centrales eléctricas del país operan con normalidad, garantizando el suministro al Sistema Interconectado Nacional.

Además, se mantiene vigilancia permanente de los niveles de presas, en coordinación con Conagua y Protección Civil, para realizar desfogues controlados si es necesario.

Avances en telecomunicaciones

En cuanto a los servicios de telefonía e internet, la CFE reportó un 27% de avance en el restablecimiento, con 44 sitios ya recuperados que benefician a más de 595 mil usuarios.

De los más de mil puntos de internet gratuito afectados, 205 ya fueron reconectados y 839 continúan en proceso de restauración. La red de fibra óptica no sufrió daños estructurales.

Para atender la emergencia, la empresa estatal movilizó 380 trabajadores, además de vehículos terrestres y aéreos, plantas de emergencia y sistemas de bombeo en las zonas con interrupciones.

“Seguimos en comunicación permanente con los gobiernos estatales y municipales; hay personal de la CFE en cada sitio afectado trabajando de manera pronta y coordinada”, concluyó Calleja Alor.

 


Comentarios

