Nacional

Restablece CFE casi al 100% el servicio eléctrico tras lluvias

La Comisión Federal de Electricidad reportó un avance del 98.72% en el restablecimiento del suministro eléctrico en cinco estados afectados por las lluvias

  • 20
  • Octubre
    2025

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por Emilia Esther Calleja Alor, informó que ha restablecido el suministro eléctrico al 98.72% de los usuarios afectados por las intensas lluvias que azotaron la región centro del país.

En total, 260 mil 80 usuarios en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro y Puebla ya cuentan nuevamente con energía eléctrica, mientras que 3 mil 382 usuarios continúan pendientes de atención.

“El personal técnico permanecerá disponible para resolver fallas casa por casa, incluso después de concluir el restablecimiento general”, aseguró la CFE.

Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro logran el 100%

De acuerdo con el reporte oficial, los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro alcanzaron ya el 100% de restablecimiento.

En Puebla, el avance es del 98.56%, con 381 usuarios pendientes, mientras que en Hidalgo se registra un 95.41%, con 3 mil 1 usuarios aún sin servicio.

Cabe señalar que desde el inicio de la contingencia, la CFE puso en marcha un operativo técnico de emergencia que incluyó la construcción de 16 estructuras sobre el Río Vizcaíno en solo cinco días, una obra que normalmente habría tomado dos semanas.

Para la atención de la emergencia se desplegaron 968 trabajadores electricistas, 98 grúas articuladas, 279 vehículos, 105 plantas de emergencia, además de 5 drones y 5 helicópteros.

En las zonas con difícil acceso, especialmente en Hidalgo, se utilizaron cuatrimotos y retroexcavadoras para llegar a las comunidades aisladas.

En paralelo, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos ha recuperado 120 torres de telefonía celular (62% de avance) y 419 puntos de internet gratuito (42% de avance).

También instaló puntos de conexión en clínicas del ISSSTE en Álamo, Veracruz, y entregó 2 mil 569 chips gratuitos con servicio de voz y datos a familias afectadas.

El operativo se desarrolla en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Conagua, la Secretaría de Salud, y autoridades estatales y municipales.

Por su parte, la CFE reiteró su compromiso de mantener personal en campo hasta garantizar la recuperación total del suministro eléctrico y la restauración de los servicios de comunicación en todas las comunidades afectadas.


