Restablece CFE 99.82% del servicio eléctrico en estados afectados

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, informó que el restablecimiento del suministro eléctrico tras las recientes lluvias e inundaciones en el país alcanzó un avance del 99.82%, con cuatro estados ya totalmente recuperados.

“Con el apoyo de todos los grandes trabajadores de la CFE, hemos logrado restablecer el 99.82% del suministro eléctrico. Ayer a las cuatro de la tarde teníamos ya el 100% en Veracruz, y seguimos trabajando en Hidalgo”, señaló Calleja durante su informe.

El proceso de recuperación comenzó el 11 de octubre en San Luis Potosí, seguido por Querétaro el 16, Puebla el 21 y Veracruz el 23, donde se repararon daños adicionales en 800 metros de red provocados por crecidas de ríos.

#MañaneraDelPueblo | Gracias a la coordinación de dependencias federales y al liderazgo de la Presidenta, la CFE ha logrado restablecer el servicio de energía eléctrica al 99.82%.- @EmiliaCallejaA, directora general de la CFE. pic.twitter.com/leZHLxw5Lu — CFEmx (@CFEmx) October 24, 2025

La CFE instaló nueve campamentos en comunidades de difícil acceso, lo que permitió restablecer el servicio a 3,980 usuarios gracias al trabajo conjunto entre electricistas y pobladores, quienes colaboraron en tareas de limpieza, instalación de postes y permisos de paso.

En Veracruz, la CFE completó dos de las tres líneas de transmisión afectadas (93.2%), y reparó al 100% las subestaciones Las Palmas y Tihuatlán.

Para las labores, se desplegaron 1,602 trabajadores, 503 vehículos, 219 grúas, 6 helicópteros, 8 drones y 4 cuatrimotos.

Por otra parte, la red pública de telecomunicaciones, que ofrece telefonía móvil e internet gratuito, reporta 78% de avance en la recuperación de torres celulares y 55% en puntos de acceso a internet, beneficiando a 1.4 millones de habitantes en 37 municipios de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.

Como parte del plan de conectividad, la CFE inició la entrega gratuita de 13 mil chips de telefonía e internet, de los cuales 7,880 ya fueron distribuidos en centros de atención y oficinas de Correos de México.

