Restablece CFE 99.82% del servicio eléctrico en estados afectados

La CFE informó que Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro ya recuperaron el 100% del suministro eléctrico; en Hidalgo continúan trabajos

  • 24
  • Octubre
    2025

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, informó que el restablecimiento del suministro eléctrico tras las recientes lluvias e inundaciones en el país alcanzó un avance del 99.82%, con cuatro estados ya totalmente recuperados.

“Con el apoyo de todos los grandes trabajadores de la CFE, hemos logrado restablecer el 99.82% del suministro eléctrico. Ayer a las cuatro de la tarde teníamos ya el 100% en Veracruz, y seguimos trabajando en Hidalgo”, señaló Calleja durante su informe.

El proceso de recuperación comenzó el 11 de octubre en San Luis Potosí, seguido por Querétaro el 16, Puebla el 21 y Veracruz el 23, donde se repararon daños adicionales en 800 metros de red provocados por crecidas de ríos.

La CFE instaló nueve campamentos en comunidades de difícil acceso, lo que permitió restablecer el servicio a 3,980 usuarios gracias al trabajo conjunto entre electricistas y pobladores, quienes colaboraron en tareas de limpieza, instalación de postes y permisos de paso.

En Veracruz, la CFE completó dos de las tres líneas de transmisión afectadas (93.2%), y reparó al 100% las subestaciones Las Palmas y Tihuatlán.

Para las labores, se desplegaron 1,602 trabajadores, 503 vehículos, 219 grúas, 6 helicópteros, 8 drones y 4 cuatrimotos.

Por otra parte, la red pública de telecomunicaciones, que ofrece telefonía móvil e internet gratuito, reporta 78% de avance en la recuperación de torres celulares y 55% en puntos de acceso a internet, beneficiando a 1.4 millones de habitantes en 37 municipios de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.

Como parte del plan de conectividad, la CFE inició la entrega gratuita de 13 mil chips de telefonía e internet, de los cuales 7,880 ya fueron distribuidos en centros de atención y oficinas de Correos de México.

 


