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Nacional

Reúne CSP gabinete y pide fortalecer trabajo en el territorio

El encuentro en Palacio Nacional reunió a su gabinete y se da tras solicitud de extradición de Rocha Moya; autoridades aseguran que no se abordó el tema

  • 04
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum reunió este lunes a todo su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional.

El encuentro ocurre apenas días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que ha encendido alertas tanto políticas como diplomáticas.

Pese al contexto, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, aseguró que la reunión no abordó el tema ni contempló posibles renuncias.

“Fue una reunión de carácter general. La instrucción es clara: fortalecer el trabajo en territorio”, afirmó.

Ante cuestionamientos de la prensa sobre un posible llamado especial de la mandataria, Regino insistió en que el mensaje fue el de siempre: coordinación y trabajo enfocado en el bienestar social.

En la reunión también participaron figuras clave del gabinete de seguridad, como Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla y Pedro Morales, quienes horas antes encabezaron una conferencia en Culiacán junto a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla.

Aunque el tema Sinaloa no se puso sobre la mesa —al menos oficialmente—, la reunión ocurre bajo la sombra de un caso que ya trasciende fronteras.


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