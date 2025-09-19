Cerrar X
Nacional

Revelan resultados sobre Segundo Simulacro Nacional 2025

Durante el Comité Nacional de Emergencias, titulares de diversas instituciones y servicios de rescate se reunieron tras el ejercicio para rendir cuentas

  19
  Septiembre
    2025

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, brindó detalles a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el ejercicio aplicado sobre el Segundo Simulacro Nacional 2025. 

Durante la sesión del Comité Nacional de Emergencias posterior a la simulación, el titular detalló que los objetivos de esta actividad es la seguridad de la ciudadanía ante un evento que ponga en riesgo su integridad.

Tras recordar a las víctimas de los terremotos registrados en 2985 y 2017, informó que el Gobierno de México desplegó diversas operaciones en cada una de las entidades. 

Agradeció a los elementos de seguridad de las diversas instituciones, así como voluntarios que participan en dicho simulacro. 

El titular del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, Arturo Iglesias, afirmó que la hipótesis de sismo fue de 8 grados de magnitud en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

El Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, argumentó que dicho simulacro abarcó de manera hipótetica a un total de 18 entidades. Justificó su participación ante el deber de la institución por salvaguardar a la ciudadanía y prestar ayuda en caso de destrucción por medio del Plan DN-III-E.

Se puso a disposición del sistema 88,461 militares, 9,893 vehículos, 142 aeronaves, 512 unidades de maquinaria pesada y 200 binomios canófilos.

Los resultados podrán ser consultados en los siguientes días en el sitio oficial del Servicio Sísmico Nacional.


